Что даст Краснодару звание город-миллионник

СЕГОДНЯ 17:42 2018-09-24T18:16:37+03:00

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Главная новость прошедшего юбилейного крайцентра - Краснодар стал городом-миллионником. Руководство Краснодарстата прямо на сцене, на которой отмечали 225-летие кубанской столицы, вручило мэру сертификат об этом.

- Статистики учитывают тех, кто работает в Краснодаре (они есть в базах налоговых органов), ведут учет детского населения. 170 тысяч малышей ходят в детские сады, 140 тысяч ребят учатся в школах, это уже 310 тысяч. Плюс студенческая молодежь, трудоспособное население и пенсионеры, - объяснил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Таким образом, Краснодар стал 16-м городом-миллиоником в стране. А вот что дает это звание кубанской столице? Получим мы какие-то блага или же, наоборот, воз ответственности?

- Новый статус города дает возможность получать больше субсидий как из регионального, так и из федерального бюджетов. И нас уже начали поддерживать. Нам дают серьезные средства на строительство школ и детских садов, обновление дорожного покрытия. Впереди - большие программы по строительству спортивных объектов, - говорит мэр шестнадцатого в стране города-миллионника Евгений Первышов. - Рассчитываем, что в следующем году мы подойдем к замене общественного транспорта. Но самое главное для нас сегодня - выполнить социальные обязательства перед горожанами.

По сообщениям полиции, в Краснодаре еще в прошлом году проживало 1,3 млн человек. Однако с официальными цифрами Росстата эти данные сильно разнились. И только сейчас город разменял миллион.

- Нас признали таким де-факто. Город ведь уже давно перешагнул за эту отметку. А тут официальное подтверждение, - говорит бизнес-консультант, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди. - А это значит, что Краснодар автоматически попадает в клуб крупнейших и успешнейших городов страны, которым доступны те программы, которые более мелким не даны. Так что столица Кубани теперь может претендовать в большем объеме на получение государственного финансирования, на те проекты, которые снабжаются из федерального бюджета: благоустройство городских территорий, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Новый статус - большой шанс придать городу программируемую динамику развития. Не стихийную, где населенный пункт растет сам по себе, а программируемую - создать новый бизнес, новые высокопроизводительные рабочие места, качественно улучшить территорию.

Экономисты считают, что в Краснодаре уже научились работать с государственными программами. Грандиозная реконструкция дорог, строительство новых школ и детских садов тому подтверждение. Главное, не останавливаться и продолжать активно развивать уличную сеть, инфраструктуру.

Краснодар, парк на ЗатонеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

- Тем не менее, высокий статус налагает дополнительные обязательства на муниципальную власть: города-миллионники более внимательно, чем любые другие агломерации, должны следить за социальной и экономической инфраструктурой, развитием комфортной среды, - считает кандидат политических наук Тимур Халилов. - Очевидно, что реализация стратегических задач невозможна в условиях ослабленного доверия к чиновникам. Соответственно, городские власти продолжат выстраивать отношения с городской общественностью.

Наверняка, и на краснодарские трущобы власти таки обратят внимание?

- Тут прямой взаимосвязи нет, - уверен Тимур Халилов. - Может, конечно, все измениться, а может, и нет.

КСТАТИ

Станет ли Краснодар столицей юга?

Между Краснодаром и Ростовом-на-Дону уже давно идет негласная борьба за звание столицы юга России. И если до того, как крайцентр стал миллиоником, проигрывал в этом своему соседу, что будет теперь?

- С Ростовом мы теперь находимся в одном статусе. Но не надо забывать, что в ЮФО три миллионика - Ростов, Краснодар и Волгоград. Последний город сейчас борется за то, чтобы не упасть - там достаточно депрессивная экономика, идет отток населения. Поэтому фактически Ростов и Краснодар - конкуренты. Но соперники именно в созидательном смысле: между нами теперь будет более остро идти борьба за качественные кадры, развитую инфраструктуру, влияние в бизнес-среде. Даже на уровне стратегического планирования мы рассматриваем соседний город в качестве прямого конкурента. Но говорить о том, станет ли Краснодар столицей юга, еще рано. Впереди много работы.

КОНКРЕТНО

Главное - развитие бизнеса

На что столице Кубани стоит обратить внимание в первую очередь.

- В первую очередь городу необходимо определиться, какие пилотные проекты актуальны и их стоит поддерживать, на какие делать упор. Они должны быть рентабельными, приносить деньги и привлекать новых бизнесменов, - говорит Александр Полиди. - Например, развитие транспортно-логистического хаба на базе аэропорта, где воздушная гавань была бы центром. Такой проект потянет за собой десятки, а то и сотни других предпринимателей. И если с госпрограммами мэрия уже научилась работать, то над привлечением частного финансирования и над открытием новых предприятий и проектов следует серьезно и стратегически поразмыслить. И не на ближайшую перспективу, а на 15-20 лет вперед. Мы живем в условиях жесточайшего ограничения ресурсов, я считаю, что для города сейчас самая большая задача - рост производительности труда. То есть приход в Краснодар бизнеса, который не только даст работу населению, но и пополнит бюджет налогами. Поэтому для столицы Кубани первично именно развитие бизнеса. И со скоростью большей, чем растет население. Когда мы этого достигнем, тогда появятся и грандиозные проекты типа строительства развязки на Старокубанском кольце или «Краснодарский транзит».

ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ

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