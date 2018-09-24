Краснодарская студентка обыграла команду Друзя и Поташева в «Что? Где? Когда?»

СЕГОДНЯ 18:15 2018-09-24T18:01:21+03:00

Анастасия Борбот не первый раз играла со знатоками

80 тысяч девушке принес вопрос о грибе и Льве Николаевиче Толстом

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В Москве прошла очередная игра осенней серии игр «Что? Где? Когда?». За столом в минувшее воскресенье собралась самая именитая команда интеллектуального клуба – Виктор Сиднев, Александр Друзь, Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и Михаил Дюба.

В восьмом раунде волчок выбрал вопрос от студентки Краснодарского медицинского университета из села Благодарного Отрадненского района Анастасии Борбот.

Борис Левин в этот раз проиграл краснодарской студентке

- Нижняя его часть, с точки зрения Льва Николаевича Толстого, напоминает двухдневную небритую бороду брюнета. О чем именно это скала Лев Николаевич? Где его можно найти? – задал вопрос знатокам ведущий.

В первую секунду обсуждения Максим Поташев начал рисовать на листочке небритую бороду, назвал близкую к истине версию.

- Гриб какой-то в лесу, - сказал магистр.

- Ежик, улей, мох… – знатоки продолжали искать правильный ответ.

В итоге, отвечать взялся Борис Левин, который в одной из прошлых игр уже вел спор с формулировками Льва Толстого. В этот раз знаток решил придумать свой ответ, не используя версии команды. Во время рассуждения он обратил внимание, что двухдневная борода скорее похожа на щетину.

- У меня нет правильной версии. Его можно найти на лице. Это глаз, - ответил Левин.

- Подберезовик, а искать его лучше под березой, - назвал правильный ответ ведущий.

Счет стал 4:4, а Анастасия Борбот стала богаче на 80 тысяч рублей. В итоге телезрители выиграли у именитой команды со счетом 6:5.

Интересно, что это уже не первая попытка кубанской студентки обыграть знатоков. В игре 25 июня прошлого года, ее вопрос выпадал в суперблице тому же Борису Левину.

- В 2001 году к орбитальной станции «Мир» стартовал транспортный космический корабль, чтобы столкнуть станцию с орбиты и затопить ее в Тихом океане. Чьим именем прозвали этот корабль сотрудники Центра управления полетом? – гласил вопрос.

Тогда знаток справился с вопросом Анастасии и дал правильный ответ: Герасим. Но на этот раз студентка смогла взять реванш.