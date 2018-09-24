На Кубани поймали сотрудника СБУ, который шпионил за военными

СЕГОДНЯ 19:20 2018-09-24T19:20:30+03:00

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На Кубань сотрудник СБУ 38-летний Сергей Стефаненко приехал якобы на заработки. Хотя на самом деле нигде не работал, а шпионил.

- Стефаненко является агентом Службы безопасности Украины, по заданию которой предпринимал попытки сбора данных о расположенных в Краснодарском крае военных объектах, передвижении военной техники и кадровом составе Министерства обороны России, - сообщили «КП»-Кубань» в УФСБ РФ по Краснодарскому краю. – Его задержали в ходе спецоперации.

Сам Стефаненко оказался разговорчивым шпионом.

- В 2015 году был завербован начальником отдела К., он меня попросил собирать информацию на военных объектах на территории России, которую я должен был ему передать при личной встрече, которую я передать не успел, - на допросах не скрывал подробностей Сергей Стефаненко.

Сотрудника СБУ обвинили в шпионаже и выдворили за пределы России.

- Вообще, санкция статьи за шпионаж предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Но так как Стефаненко не скрывал своих связей с СБУ и способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам России, его освободили от уголовной ответственности, - сообщила официальный представитель УФСБ по Краснодарскому краю Илонна Писарева.