На Кубани поймали сотрудника СБУ, который шпионил за военными
На Кубань сотрудник СБУ 38-летний Сергей Стефаненко приехал якобы на заработки. Хотя на самом деле нигде не работал, а шпионил.
- Стефаненко является агентом Службы безопасности Украины, по заданию которой предпринимал попытки сбора данных о расположенных в Краснодарском крае военных объектах, передвижении военной техники и кадровом составе Министерства обороны России, - сообщили «КП»-Кубань» в УФСБ РФ по Краснодарскому краю. – Его задержали в ходе спецоперации.
Сам Стефаненко оказался разговорчивым шпионом.
- В 2015 году был завербован начальником отдела К., он меня попросил собирать информацию на военных объектах на территории России, которую я должен был ему передать при личной встрече, которую я передать не успел, - на допросах не скрывал подробностей Сергей Стефаненко.
Сотрудника СБУ обвинили в шпионаже и выдворили за пределы России.
- Вообще, санкция статьи за шпионаж предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Но так как Стефаненко не скрывал своих связей с СБУ и способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам России, его освободили от уголовной ответственности, - сообщила официальный представитель УФСБ по Краснодарскому краю Илонна Писарева.
На Кубани задержали украинского шпиона.