2018-09-24T20:29:54+03:00
Общество

В Новороссийске женщина спустя 25 лет нашла своих родных братьев и сестер

Алена Шишова попала в детский дом, когда ей было всего два года [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Алена Шишова до последнего верила, что ее семья найдется.Алена Шишова до последнего верила, что ее семья найдется.
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Эта трогательная история пробирает до слез. Алене Шишовой 30 лет, она живет в Новороссийске и воспитывает трех малышей. Почти всю свою сознательную жизнь женщина пыталась отыскать братьев и сестер. Если бы она знала, как близка была к своим родным…

БЕДА РАЗЛУЧИЛА

Свое детство женщина помнит плохо. Вместе с семьей Алена жила в Сочи в большой квартире. Когда девочке было 2,5 года, произошла беда.

- Мы с младшим братишкой бегали по центру города, рядом с нами не было никого из взрослых. К нам подошли полицейские, забрали и определили в приемник-распределитель, - рассказывает Алена Шишова. - Мы надеялись, что мама приедет и заберет нас домой, но нет. Позже она привела остальных братьев и сестер – видимо, от нас отказались. Почему мама так поступила и где сейчас находится отец, не знаю до сих пор. Может быть, они выпивали. В памяти моей осталось лишь то, что мы постоянно скиталась по разным квартирам.

Девочка была совсем крохой, когда потеряла свою семью.

Девочка была совсем крохой, когда потеряла свою семью.

Ребят разлучили. Те, что постарше, Денис, Олеся, Яна и Ярослав, отправились в интернат, маленьких, Алену и Никиту – в детдом. Расставаясь, тогда 25 лет назад, они пообещали друг другу, что обязательно найдутся и вновь воссоединятся.

Но Алену удочерили. Родных родителей девочке заменили приемные - Зоя и Михаил из Новороссийска, именно они подарили ей свою любовь.

- Раньше у меня было другие имя и фамилия – меня звали Милена Степанова. Когда же попала в новую семью, я стала Аленой Шишовой. Может быть, это усложняло поиски, я уверена, что родные хотели меня забрать, - продолжает женщина.

КРОВНЫЕ УЗЫ

И вот спустя 25 лет, благодаря передаче «Жди меня», братья и сестры нашлись. Они жили буквально в паре сотен километрах от Алены - в Сочи. Олеся, Яна и Ярослав сейчас держатся вместе.

Как оказалось, родные мама и папа не отказывались от детей – они стали жертвами мошенников. После продажи квартиры, деньги у семьи украли. Оставшись без крыши над головой, они долгое время просили приюта у знакомых. Но оставить надолго в своем доме такую большую семью никто не соглашался. Следить за детьми оказалось некому – так ребята попали в детдом.

Отец с матерью пытались вернуть своих сыновей и дочерей. Но тщетно.

- Отдать бездомным не можем, - заявили в органах опеки.

Родители навещали своих детей, но позже перестали. Мать умерла от туберкулеза, а позже скончался и отец.

На фото (слева) Яна, Алена, Олеся и Ярослав - спустя 25 лет почти вся семья в сборе.

На фото (слева) Яна, Алена, Олеся и Ярослав - спустя 25 лет почти вся семья в сборе.

И вот, наконец, почти вся семья вновь воссоединилась. Продолжают искать лишь младшего Никиту – тогда он был совсем крошкой, сейчас ему должно быть 28 лет. Но не исключено, что парень даже не знает о своей родной семье.

- Надеемся, что Никита найдется, и мы сможем встретиться, пообщаться, узнать, как сложилась его судьба. Ведь мы не виделись целую жизнь.

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