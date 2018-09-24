В Новороссийске женщина спустя 25 лет нашла своих родных братьев и сестер

СЕГОДНЯ 20:13 2018-09-24T20:29:54+03:00

Алена Шишова попала в детский дом, когда ей было всего два года [фото]

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Эта трогательная история пробирает до слез. Алене Шишовой 30 лет, она живет в Новороссийске и воспитывает трех малышей. Почти всю свою сознательную жизнь женщина пыталась отыскать братьев и сестер. Если бы она знала, как близка была к своим родным…

БЕДА РАЗЛУЧИЛА

Свое детство женщина помнит плохо. Вместе с семьей Алена жила в Сочи в большой квартире. Когда девочке было 2,5 года, произошла беда.

- Мы с младшим братишкой бегали по центру города, рядом с нами не было никого из взрослых. К нам подошли полицейские, забрали и определили в приемник-распределитель, - рассказывает Алена Шишова. - Мы надеялись, что мама приедет и заберет нас домой, но нет. Позже она привела остальных братьев и сестер – видимо, от нас отказались. Почему мама так поступила и где сейчас находится отец, не знаю до сих пор. Может быть, они выпивали. В памяти моей осталось лишь то, что мы постоянно скиталась по разным квартирам.

Девочка была совсем крохой, когда потеряла свою семью.

Ребят разлучили. Те, что постарше, Денис, Олеся, Яна и Ярослав, отправились в интернат, маленьких, Алену и Никиту – в детдом. Расставаясь, тогда 25 лет назад, они пообещали друг другу, что обязательно найдутся и вновь воссоединятся.

Но Алену удочерили. Родных родителей девочке заменили приемные - Зоя и Михаил из Новороссийска, именно они подарили ей свою любовь.

- Раньше у меня было другие имя и фамилия – меня звали Милена Степанова. Когда же попала в новую семью, я стала Аленой Шишовой. Может быть, это усложняло поиски, я уверена, что родные хотели меня забрать, - продолжает женщина.

КРОВНЫЕ УЗЫ

И вот спустя 25 лет, благодаря передаче «Жди меня», братья и сестры нашлись. Они жили буквально в паре сотен километрах от Алены - в Сочи. Олеся, Яна и Ярослав сейчас держатся вместе.

Как оказалось, родные мама и папа не отказывались от детей – они стали жертвами мошенников. После продажи квартиры, деньги у семьи украли. Оставшись без крыши над головой, они долгое время просили приюта у знакомых. Но оставить надолго в своем доме такую большую семью никто не соглашался. Следить за детьми оказалось некому – так ребята попали в детдом.

Отец с матерью пытались вернуть своих сыновей и дочерей. Но тщетно.

- Отдать бездомным не можем, - заявили в органах опеки.

Родители навещали своих детей, но позже перестали. Мать умерла от туберкулеза, а позже скончался и отец.

На фото (слева) Яна, Алена, Олеся и Ярослав - спустя 25 лет почти вся семья в сборе.

И вот, наконец, почти вся семья вновь воссоединилась. Продолжают искать лишь младшего Никиту – тогда он был совсем крошкой, сейчас ему должно быть 28 лет. Но не исключено, что парень даже не знает о своей родной семье.

- Надеемся, что Никита найдется, и мы сможем встретиться, пообщаться, узнать, как сложилась его судьба. Ведь мы не виделись целую жизнь.