В Краснодаре движение на улице Тургенева откроют 25 сентября

СЕГОДНЯ 08:51 2018-09-25T09:31:14+03:00

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Этой новости краснодарские автолюбители ждали без малого год - капремонт на улице Тургенева почти закончился. Четыре квартала после масштабной реконструкции начнут открывать для движения поэтапно в течение дня 25 сентября.

- На участке от Северной до Власова уже уложили финальный слой асфальта. Ночью закончили работу на перекрестке Тургенева и Бабушкина, - сообщает «КП» - Кубань» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. - В течение дня мы уложим финальный слой на участке от Власова до Бабушкина. В результате во вторник, 25 сентября, откроется движение на четырех кварталах Тургенева.

Проезд возобновляться будут поэтапно. Первым для машин откроют участок от Северной до Артиллерийской, затем - отрезок от Артиллерийской до Власова, а следом - от Власова до Рылеева. Последним откроют участок от Рылеева до Бабушкина.

Кроме того, утром 25 сентября заработает и перекресток Калинина с Тургенева по направлению движения в центр кубанской столицы.

Однако в ночь на 26 сентября машинам запретят проезд на перекрестке в сторону Юбилейного микрорайона.

- На улице Калинина от Братьев Игнатовых до Карла Маркса рабочие отремонтируют проезжую часть. Работы продлятся до 28 сентября, - добавляет Владимир Архипов. - Но самое главное - движение трамваев прекращаться не будет.

Что касается перекрестка Тургенева и Калинина, то здесь движение во всех направлениях откроют также 28 сентября.

Ну а если погода позволит, то рабочие закончат асфальтировать еще один участок Тургенева от Бабушкина до Гагарина. А это значит, что дорожники могут успеть уложиться в срок, и движение здесь откроют 1 октября.

Напомним, все ремонтные работы по улице Тургенева обещали завершить до конца апреля 2018 года. В администрации города уверяли, единственное обстоятельство, которое могло скорректировать сроки - погода. Однако ремонт затянулся и причиной тому стало далеко не переменчивое настроение небесной канцелярии. Как оказалось, выделенные на ремонт средства не были освоены в срок. Контракт на дорожные работы был заключен не в июне 2017 года, как планировалось, а только в октябре. У компании просто не было денег, чтобы вести строительство.