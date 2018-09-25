2018-09-25T12:20:30+03:00
Общество

В Сочи на соревнованиях по триатлону умер 44-летний спортсмен из Новокузнецка

У него остановилось сердце
Евгения СОРОКА
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Андрей Гриненко. Фото: facebook.com/anton.guzeev.5Андрей Гриненко. Фото: facebook.com/anton.guzeev.5
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Соревнования по триатлону проходили в Сочи 22 сентября. Во время гонки произошел несчастный случай.

- Один из участников Ironstar olympic triathlon Sochi 2018 Андрей Вениаминович Гриненко под номером 2117 из Новокузнецка потерял сознание на беговом этапе, - сообщили организаторы соревнований.

Как оказалось, 44-летний спортсмен незадолго до финиша почувствовал себя плохо.

- Он попросил помощи. В 14:25 к нему подоспели врачи. Поняли, что случай тяжелый, потому вызвали машину реанимации, - рассказывает друг погибшего Антон Гузеев. - В больницу Андрея доставили в 15:40, он был в коме. В 20:30 у него остановилось сердце. Врачи пытались его реанимировать, но безуспешно.

Известно, что Андрей Гриненко работал в компании, которая предоставляет инспекционные услуги, экспертизы, испытания и сертификацию. В свободное время активно занимался спортом, любил путешествовать.

- Андрей был удивительным человеком, - вспоминает Антон Гузеев. - Всегда позитивный, добрый, отзывчивый. Он был очень целеустремленным. Для него всегда был важен хороший результат - и на работе и в спорте. Видимо поэтому он не мог вовремя остановиться. У него столько было планов на будущее...

В Сочи сейчас находятся супруга Андрея Елена и их сын Костя.

Сейчас друзья погибшего занимаются вопросами, связанными с эвакуацией тела в Самару, на родину Андрея. Прощание пройдет в среду, 26 сентября с 10:00 до 12:00.

«Комсомолка» выражает глубочайшие соболезнования близким и родным Андрея Гриненко.

СПРАВКА «КП»

Триатлон - спортивное троеборье (плавание, велогонка и легкоатлетический кросс), которое является одним из самых тяжелых видов спорта. Соревнования включают в себя заплыв на 1,5 километра, велосипедный заезд на 180 километров и марафонский бег на 42,2 километра.

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