В Турции предложили во время Олимпиады-2026 использовать санно-бобслейную трассу Сочи

СЕГОДНЯ 11:42 2018-09-25T12:20:30+03:00

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Сочи вскоре снова может стать центром олимпийских соревнований. По крайней мере, так считают в Турции.

Заявку на проведение Зимних Игр-2026 готовит город Эрзурум. Губернатор турецкой провинции Сейфеттин Азизоглу предложил использовать инфраструктуру Сочи для проведения соревнований саночников, скелетонистов и бобслеистов.

Об этом стало известно после встречи турецкого чиновника с послом России в Турции Алексеем Ерховым.

- Мы прилагаем все усилия, чтобы получить Олимпиаду. В случае успеха нашей заявки, мы можем принять ее вместе с Сочи, где уже есть санно-бобслейная трасса, которой нет в Эрзуруме. Ее строительство требует очень больших инвестиций, поэтому мы можем провести эти соревнования вместе, - цитирует слова Азизоглу издание Hürriyet.

Санно-бобслейная трасса «Санки» в Сочи была построена к Играм-2014. После Олимпиады она принимала этап Кубка мира по бобслею и скелетону, санному спорту и Чемпионат Европы по санному спорту.

Общая протяженность трассы 1814 метров, из них 314 метров - зона торможения. Максимальная скорость – 139 км/ч. Трасса максимально повторяет существующий рельеф местности, ее высшая точка расположится на отметке 836 метров над уровнем моря, низшая - на отметке 704 метра.

На проведение Зимней Олимпиады 2026 года претендуют семь городов - Грац (Австрия), Кортина д Ампеццо, Милан и Турин (Италия), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Сьон (Швейцария), Стокгольм (Швеция) и Саппоро (Япония).

Город-хозяин Олимпиады 2026 года будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.