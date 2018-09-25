Сушеная рыба, бутылка из под водки, костюм садо-мазо: в центры сбора вещей для нуждающихся люди несут все подряд

СЕГОДНЯ 13:36 2018-09-25T13:33:48+03:00

Новороссийцы щедры на взаимопомощь. Игрушки, теплые вещи, обувь и средства гигиены для малышей, пожертвованные горожанами, исчисляются тоннами. Но часто волонтеры благотворительного фонда «Благостыня» находят в коробках с гуманитарной помощью очень странные подарки.

Рваные брюки, облезлые куртки отдают нуждающимся

- Родные мои, не путайте центр с помойкой! - на днях обратились они к неравнодушным в соцсетях. - Мы все понимаем, - некоторые предметы и вещи вам были когда-то очень дороги, с ними возможно, связано столько приятных воспоминаний, что вы с трудом расстаетесь, в надежде «пристроить» еще хоть куда-то, хоть кому-нибудь... Но...я вас разочарую... Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, многодетные и малоимущие семьи, - это прежде всего тоже ЛЮДИ! И мы для них будем подбирать лучшее, относясь с уважением, вне зависимости от их бедственного положения.

Одежды хватит на всех!

Так в центре отныне отказываются принимать грязную и заношенную одежду.

- Вряд ли многодетная мать (которая зачастую бывает стирает руками) захочет брать грязные заношенные вещи (таких у нее и так куча), - говорят волонтеры.

Сломанные детские игрушки в дар тоже не примут.

- Кто бы своему любимому малышу взял страшные, грязные и истерзанные игрушки?! Например, куклу без головы или голову без туловища? Машинки без колес или мягкие игрушки неопознаваемого вида? Не верите что такие отдают?! Да, да, да!

В поисках обновок в гуманитарный центр приходят дети

В сумках, которые в качестве пожертвования несут в храмы, помимо заношенных до дыр курток и брюк, волонтеры находят пустые бутылки из под водки, сушеную рыбу и даже костюмы для секс-игр.

Быть может, кто-то узнает на фотографии и свою любимую когда-то вещь

- Из храмов все везется к нам на склад. Дальше мы с кучей других поступивших вещей и предметов, перебираем, дышем пылью и сапрофитами, и .... собираем другие пакеты - на выброс. Где обувь без каблука, с напрочь износившейся подошвой, дамские сумки с облезлым ручками и ссыпающимся дерматином, поломанные игрушки с опасными острыми краями, мужские рубашки с не только заношенными воротниками, но и грязными (как носили, так и отдали), костюмы серии садо-мазо (да-да, и такие чудеса встречаются!), ...да много всего! Кто не верит - добро пожаловать к нам поработать волонтером! - говорится в обращении.

Мамы радуются подгузникам, дети - игрушкам

Между тем, часто из стен гуманитарного центра мамы с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, выходят с сумками полными обновок. В подтверждение своих добрых и искренних намерений филантропы приносят их вместе с чеком из магазина.

КСТАТИ

В Краснодаре появились ящики для приема одежды на благотворительность

Сюда каждый желающий может принести ненужные ему вещи в любом количестве (джинсы, куртки, рубашки и платья, причем как для взрослых, так и для детей). Положить в контейнер можно и обувь, но, правда, только новую (подробнее).