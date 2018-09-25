Ветеранское движение Краснодара: история и современность

СЕГОДНЯ 15:43 2018-09-25T15:55:05+03:00

В городской Совет ветеранов входит 139 тысяч человек

Как наши бабушки и дедушки решают проблемы и помогают обществу стать лучше

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История ветеранского движения началась в СССР тогда, когда первый комитет образовали из участников Великой Отечественной войны, а его председателем стал маршал Советского Союза А.М. Василевский. Главной целью общественной организации стало донесение исторической правды о Второй мировой войне жителям необъятной страны.

Во Всероссийскую общественную организацию ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов входят не только участники боевых действий, труженики тыла, жертвы концлагерей, но и ветераны труда, силовых структур, пенсионеры и участники других военных конфликтов.

Краснодарский совет ветеранов

В Краснодаре совет объединяет пять окружных отделений: Центральное, Западное, Карасунское, Прикубанское и Калининское. Ее основу составляет 237 первичных ветеранских организаций, на учете в которых состоит более 139 тысяч человек. В городском Совете есть два комитета: ветеранов войны и военной службы и ветеранов труда и пенсионеров. Структурно она входит в краевую организацию, а региональная - во Всероссийскую.

В феврале 2019 года Краснодарской городской общественной организации исполнится 35 лет.

- После выхода на пенсию пожилые люди нуждаются во внимании, заботе и общении. Им нужно чем-то себя занять, выстраивать отношения со сверстниками, находить увлечения - все это дает ветеранская организация, - рассказывает председатель совета краснодарской городской общественной организации ветеранов Иван Рыбалко.

Фото пресс-службы общественной организации

Какие вопросы решает организация?

В Совете ветеранов реализуется ряд направлений работы в рамках устава.

Наиболее важными являются: - социальная поддержка и защита гражданских, трудовых прав и свобод лиц старшего поколения, содействие в улучшении их материального благосостояния, жилищных условий, бытового, медицинского, культурного обслуживания. Особое внимание уделяется одиноким и одиноко проживающим членам организации.

- В городе есть несколько направлений помощи ветеранам войны, вдовам, несовершеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, - рассказывает Иван Рыбалко. - Есть частные организации, которые оказывают различные виды помощи и помогают товарами первой необходимости.

Программа «Старшее поколение»

Важно отметить внимание, которое оказывают власти города и депутаты думы Краснодара. Ежегодно разрабатывается, утверждается и реализуется ряд муниципальных программ для людей старшего поколения: «Развитие гражданского общества», «Старшее поколение», «Наказы избирателей» и другие.

Так, в рамках программы «Старшее поколение» городские власти организовывают ремонт жилья для нуждающихся ветеранов войны. Пользуется большим спросом и профилакторий «Источник» в Горячем Ключе. Только в 2018 году там отдохнуло 540 человек. Для ветеранов, которым трудно передвигаться общественным транспортом, предоставляется автомобили для поездок в лечебные организации или на крупные культурно-массовые мероприятия, проводимые в Краснодаре. Ежегодно в сентябре активу организации предоставляются недельные путевки для оздоровления на море.

В городской Совет ветеранов входит 139 тысяч человек

Патриотическое воспитание молодежи и творчество

Особенно стоит обратить внимание на то, что у членов Совета ветеранов есть прекрасная возможность проявить себя через творчество. Ветераны участвуют в художественной самодеятельности: танцуют и поют на городских праздниках и творческих встречах, в летнее время в парке «Городской сад» еженедельно общаются на вечерах отдыха. Зимой под эгидой городского совета в холле «Олимпа» раз в неделю проходят викторины и литературные гостиные.

Бабушки и дедушки занимаются рукоделием, вышивают, мастерят поделки. Все это можно увидеть на выставках и конкурсах. Ежегодно ко Дню города организуется итоговый фестиваль художественных коллективов и бальных танцев.

В городском Совете ветеранов представлены 38 художественных и 11 танцевальных коллективов.

Еще одно направление деятельности организации - участие в реализации программы по патриотическому, духовно-нравственному и трудовому воспитанию в первую очередь молодежи: через детские сады, школы, средние и высшие учебные заведения, а также трудовые коллективы.

Для проведения различных мероприятий требуются определенные материальные и денежные затраты, поэтому Совет ветеранов старается находить спонсоров. Ряд крупных предприятий и компаний города идут навстречу и выделяют средства.

Но организация всегда рада любой помощи, ведь потребность в средствах и других формах помощи всегда актуальна. Помочь нашим ветеранам можно, обратившись в городской Совет ветеранам по адресу: Краснодар, ул. Офицерская, 48, телефон 225-02-20.