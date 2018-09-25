2018-09-25T17:05:02+03:00
Спорт

Билеты на матч Россия – Турция в Сочи 14 октября поступили в продажу

Только за первые часы продано более пяти тысяч билетов на матч Лиги Наций Россия – Турция, который пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» 14 октября
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Стадион "Фишт"Стадион "Фишт"
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Сборная России по футболу возвращается на стадион «Фишт». 14 октября команда Станислава Черчесова проведет здесь матч Лиги Наций УЕФА против сборной Турции. Билеты на игру уже поступили в продажу.

Где купить билет на матч Россия – Турция 14 октября в Сочи

Купить билет на матч Россия – Турция 14 октября онлайн можно на сайте и в кассах в Сочи по адресам:

1. Улица Конституции СССР, 18, офис 217. Будние дни с 10:00-19:00 Перерыв: с 13:00-14:00. Оплата только наличными.

2. ТРЦ «Моремолл», улица Новая Заря, 7. Ежедневно с 10 до 22.00. Перерыв с 13:00 - до 13:30; с 17:00- до 17:30.

3. ТЦ Sun City, улица Северная, 6. Ежедневно с 10 до 21.00. Перерыв с 13:00 до 13:30 и с 17:00 до 17:30.

4. Санаторий «Южное Взморье», Адлерский район, улица Калинина, 1. Ежедневно с 10:00-21:00 Перерыв с 13:00 до 14:00

Стоимость билетов на матч Россия – Турция 14 октября в Сочи начинается от 500 рублей. В одни руки можно купить не более шести билетов, дети до пяти лет – бесплатно без предоставления места.

Известно, что в первые часы было продано более пяти тысяч билетов. Ожидается, что трибуны олимпийского стадиона вновь будут заполнены на 100%.

Именно в Сочи на стадионе «Фишт», который вмещает более 44 тысяч болельщиков, сборная России по футболу сыграла свой последний матч на Чемпионате мира-2018. Четвертьфинал против сборной Хорватии завершился со счетом 2:2, наша команда уступила лишь в серии послематчевых пенальти.

В Лиге Наций УЕФА сборная России уже сыграла один матч против Турции и одержала непростую победу 2:1. Голы в ворота соперника забили Денис Черышев и Артем Дзюба. Успех в ответном матче приблизит коллектив Станислава Черчесова к выходу в следующий этап турнира.

Матч Россия – Турция в Сочи 14 октября начнется на стадионе «Фишт» в 19:00.

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