Расправа подростков над 10-летним мальчиком: родители Валеры Полякова переехали, чтобы не встречаться с убийцами сына

СЕГОДНЯ 16:59 2018-09-25T17:04:12+03:00

Помещение одного из них в школу закрытого типа снова рассмотрит суд

Изменить размер текста: A A

Вчера, 24 сентября, Краснодарский краевой суд рассмотрел жалобу мамы Валеры Полякова, убитого 12-ти и 13-ти летними школьниками в ноябре прошлого года, на решение Мостовского районного суда. Вместе со своим адвокатом они настаивали, что главного фигуранта уголовного преступления — Александра Рамзина (имя изменено — авт.) нужно изолировать от общества и поместить в школу закрытого типа.

В первой инстанции такое требование к ребенку (!) сочли излишним, несмотря на то, что вина его в убийстве Валеры была доказана полностью. Возраст уголовной ответственности на момент убийства для 12-летнего Рамзина не наступил. А для помещения в школу закрытого типа, посчитали в районном суде, он слишком хорош — кругом только положительные отзывы.

Но эти доводы не убедили апелляционную коллегию.

- Лед тронулся! Краевой суд отменил решение Мостовского и направил дело на новое рассмотрение, - поделилась с «Комсомольской правдой» новостью Ирина Полякова. - Надеюсь, хотя бы от этого наказания убийца моего сына не уйдет.

С момента нашей последней встречи для убитых горем Поляковых - это не единственная перемена.

- В какой-то момент я поняла, что больше не могу находиться в этом поселке рядом с убийцами своего ребенка. Не могу больше ходить по тем же улицам, по которым спокойно ходят они, - говорит женщина. - Не могу отпускать единственного (теперь уже!) сына в ту же школу, где учился Валера, к тем же педагогам...

За один день Поляковы решили сорваться с насиженного места и уехали за сто километров от Мостовского. Они выставили на продажу квартиру, ставшую пыточной (окна убийцы Валеры располагаются аккурат напротив).

- Сейчас я устраиваю Женю в новую школу, - продолжает Ирина. - Надеюсь, он забудет весь этот кошмар с Валерой. Ему надо жить дальше...

Сама Ирина отнюдь... забывать ничего не собирается. И ждет для убийц своего сына справедливого наказания.

Напомним, трагедия произошла в поселке Мостовском, в 200 км от столицы региона — Краснодара, 27 ноября 2017 года. 10-летний Валера не пошул на тренировку по контактному каратэ и пропал...

Дальше события для родителей развивались, как в кошмарном сне.

- Мы вернулись домой через пару часов - двери не заперты, Валеркин планшет на зарядке. Значит, думаю, вышел во двор поиграть, - Ирина восстанавливает картину самого страшного дня в своей жизни. - Час нет, два нет...Это уже очень долго для него было. Он обычно каждые 15 минут домой забегал. Я сказала мужу, мол, иди поищи по площадкам, по дворам. Тогда мы вышли уже вдвоем - покричали, обошли дом вокруг. Никто его не видел. Как в воду канул... И я позвонила участковому.

Теперь с Мостовским Поляковых роднит только могила сына

Мальчика искали всю ночь, а под утро в полицию позвонили рыбаки. Они нашли ребенка мертвым на окраине поселка в канале.

Первым психика не выдержала у напарника Рамзина, 13-летнего Влада Прокопенко (имя и фамилия изменены - авт.) сознался бабушке, что вечером они избили Валеру за пределами поселка, и та повела его в полицию.

Следователи Лабинского межрайонного следственного отдела квалифицировали преступление как побои и причинение смерти по неосторожности (ст. 116 и ч.1 ст.109 УК).

Для того чтобы свести счеты с 10-летним обидчиком (следователи назвали малозначительным мотив преступления - Авт.) 6-классник Рамзин и 7-классник Прокопенко спланировали свое преступление.

Но избежали наказания... в силу возраста.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Убивали как взрослые, а спросили как с детей: школьники, утопившие 10-летнего мальчика, избежали наказания из-за возраста

В однокомнатной квартире Поляковых горе не просто поселилось, оно вросло в каждую стену, стул, дверной косяк... Даже полная ваза конфет выглядит как лишний элемент на столе. Кажется, к ним никто не притрагивался с того самого дня, когда за порог этого дома вышел 10-летний Валера. Взгляд Ирины, мамы мальчика, как взведенный курок револьвера - в глаза ей смотреть невозможно (подробнее).