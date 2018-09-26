В Краснодаре из-за долгов закрыли Дом творчества Высоцкого

СЕГОДНЯ 10:05 2018-09-26T10:12:16+03:00

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С 26 сентября Дом творчества Владимира Высоцкого на улице Бабушкина будет закрыт. Многие экскурсии, поэтические вечера, выставки и спектакли сорваны, а сотрудники остались без работы. А все из-за ТСЖ «Дом на Бабушкина».

Как рассказывают в музее, Дом творчества создан и полностью содержится Михаилом Сердюковым. Он, как собственник, оплачивает там свет, отопление, водоснабжение и водоотведение. Однако управляющий ТСЖ потребовал у владельца музея оплачивать и бюрократические услуги.

Вот такая вывеска висит сейчас на дверях музея

- Все это происходит несмотря на то, что в течение многих лет существования музея, он затапливается по вине ТСЖ «Дом на Бабушкина». Расходы на ремонт после потопов также несет Михаил Сердюков, а ТСЖ со своей стороны не предпринимает никаких мер по устранению причин затоплений, - уточняют в музее.

С 14 сентября ТСЖ отключил в Доме Высоцкого свет, тем самым практически прекратив его работу.

Мирно решить эту проблему у ТСЖ и музея не получилось. В итоге хозяин Дома Высоцкого сказал, что будет оплачивать необходимые услуги только после того, как собственники жилья перестанут затапливать галерею.

Тем временем посетители музея очень расстроились и хотят помочь музею.

- Как это печально! Народ, где вы? Давайте хоть какую-нибудь сумму соберём на ремонт нашего дома, где мы творим красоту, - пишут жители в социальных сетях.

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