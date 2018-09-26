Сбербанк и Mastercard запустили проект по повышению финансовой культуры «Безналичный мир»

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-26T10:38:35+03:00

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Образовательный проект Сбербанка и Mastercard «Безналичный мир» стартовал 22 сентября в Краснодаре в честь Дня города. Его главная цель — которого повысить финансовую культуру горожан.

«Сегодня реализуется немало проектов, направленных на повышение финансовой культуры, многие из которых инициирует или поддерживает Сбербанк. Проект «Безналичный мир» — очередной шаг в реализации совместного с администрацией проекта «Краснодар — безналичный город». При этом важно не просто предоставлять клиенту полезную информацию, а делиться опытом и знаниями в увлекательной, максимально доступной форме», — сказала заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

На площадке у киноцентра «Аврора» организаторы установили квест-лабиринт. При помощи современных технологий и интерактивных инсталляций участникам задавали вопросы на финансовые темы, и с каждым правильным ответом можно было узнать о преимуществах безналичных платежей, всё ближе продвигаясь к выходу из лабиринта. Для каждого возраста подготовили свои сценарии и вопросы.

На выходе все гости получали памятные сувениры. А участники конкурса могли выиграть еще и денежный приз — 10 тыс. рублей. Для участия в нем нужно было опубликовать в социальной сети свою фотографию с хэштегом #сбербанкфинлабиринт.

Через месяц после начала проекта «Безналичный мир» стартует второй этап — промоакция. Ее цель — закрепить полученные знания и открыть новые возможности безналичной оплаты в городе. При оплате покупок картой Mastercard Сбербанка можно будет выиграть один из многочисленных призов. Клиенты Сбербанка, держатели карт Mastercard, получат SMS-анонс со ссылкой на промо-страницу в Интернете, где будут опубликованы условия акции.

Всего за два интерактивный квест-лабиринт на финансовую тематику прошли порядка 9 000 человек.