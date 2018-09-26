2018-09-26T10:38:35+03:00
Экономика

Сбербанк и Mastercard запустили проект по повышению финансовой культуры «Безналичный мир»

Его главная цель — которого повысить финансовую культуру горожан
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: ПАО "Сбербанк"Фото: ПАО "Сбербанк"
Изменить размер текста:

Образовательный проект Сбербанка и Mastercard «Безналичный мир» стартовал 22 сентября в Краснодаре в честь Дня города. Его главная цель — которого повысить финансовую культуру горожан.

«Сегодня реализуется немало проектов, направленных на повышение финансовой культуры, многие из которых инициирует или поддерживает Сбербанк. Проект «Безналичный мир» — очередной шаг в реализации совместного с администрацией проекта «Краснодар — безналичный город». При этом важно не просто предоставлять клиенту полезную информацию, а делиться опытом и знаниями в увлекательной, максимально доступной форме», — сказала заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

На площадке у киноцентра «Аврора» организаторы установили квест-лабиринт. При помощи современных технологий и интерактивных инсталляций участникам задавали вопросы на финансовые темы, и с каждым правильным ответом можно было узнать о преимуществах безналичных платежей, всё ближе продвигаясь к выходу из лабиринта. Для каждого возраста подготовили свои сценарии и вопросы.

На выходе все гости получали памятные сувениры. А участники конкурса могли выиграть еще и денежный приз — 10 тыс. рублей. Для участия в нем нужно было опубликовать в социальной сети свою фотографию с хэштегом #сбербанкфинлабиринт.

Через месяц после начала проекта «Безналичный мир» стартует второй этап — промоакция. Ее цель — закрепить полученные знания и открыть новые возможности безналичной оплаты в городе. При оплате покупок картой Mastercard Сбербанка можно будет выиграть один из многочисленных призов. Клиенты Сбербанка, держатели карт Mastercard, получат SMS-анонс со ссылкой на промо-страницу в Интернете, где будут опубликованы условия акции.

Всего за два интерактивный квест-лабиринт на финансовую тематику прошли порядка 9 000 человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Анапе нашли двух пропавших подростков
Наблюдательный совет ВТБ одобрил сделку по покупке банка «Возрождение»
В двух поселках Новороссийска ограничат подачу воды
В Краснодаре пройдет II Международный фестиваль искусств «ИМЯ»
В Анапе разыскивают двух пропавших без вести подростков
В Сочи хотят высадить 100 эвкалиптов
Жителю Краснодарского края дали 9 лет тюрьмы за изнасилование 15-летней девочки
В Краснодаре в квартире на улице Симферопольской загорелся мусор
В Олимпийском парке Сочи заработал мобильный досмотровый комплекс
20-летний парень погиб в аварии в Туапсинском районе
Немецкие школьники изучают русский язык и знакомятся с кубанской культурой в Краснодаре
В Сочи пройдет фестиваль бейсджампинга
ВТБ и ГК Росатом договорились о сотрудничестве в сфере финансирования проектов Северного морского пути
Служба продаж ГК АСК является одной из наиболее профессиональных в РФ
В Сочи на Гран-при Формулы 1 выступят DJ Groove и Whicked Hayo
Патриарх Кирилл приедет в Ейск
В Краснодаре ограничат движение по улице Октябрьской
В Сочи наградили полицейских и местного жителя за спасение девушки от суицида
В Краснодарском крае сохранятся возрастные льготы
В мэрии Сочи назначили нового директора департамента имущественных отношений
Житель Горячего Ключа нашел в лесу авиационную бомбу
Житель Сочи может отправиться под суд из-за двух краснокнижных рыб
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
9% жителей Краснодарского края не были в отпуске в этом году
В Краснодаре школьник надышался газом из горелки и умер