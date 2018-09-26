Черноморец - Спартак 26 сентября 2018: Прямая онлайн-трансляция матча Кубка России по футболу.

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-26T12:31:24+03:00

Футбол, матч Черноморец – Спартак. Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу состоится 26 сентября на стадионе «Центральный» в Новороссийске. Состав команд, статистика личных встреч

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Пожалуй, главный матч года для новороссийского «Черноморца» состоится на стадионе «Центральный». «Моряки» принимают на своем поле московский «Спартак». Команды свел жребий 1/16 финала Кубка России.

Матч вызвал в Новороссийске ажиотаж. Все билеты, которые стоили от 300 до 700 рублей, были проданы задолго до дня матча. 12-тысячный стадион будет полностью забит поклонниками футбола.

Статистика личных встреч Черноморец - Спартак 26 сентября 2018

Всего в официальных матчах, новороссийский «Черноморец» и московский «Спартак» встречались 16 раз. В статистике значительный перевес в пользу гостей. На счету «Спартака» 12 побед против двух у «бело-синих», дважды команды играли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 12:37 в пользу «красно-белых».

Последний раз «Черноморец» и «Спартак» встречались в 2003 году. При полных трибунах стадиона «Центральный» хозяева уступили москвичам со счетом 2:3 в Премьер-лиге. Дублем тогда отметился Роман Павлюченко, еще один гол забил Егор Титов. В составе новороссийцев забили Вячеслав Камольцев и Константин Гордиюк.

Составы команд

В Новороссийск отправились 19 футболистов «Спартака». Это вратари — Александр Максименко и Артем Ребров; защитники — Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Марко Петкович и Николай Рассказов; полузащитники — Джано Ананидзе, Сергей Еременко, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни; нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано и Сильванус Нимели.

«Черноморец» готовится к поединку в полном составе

Трансляция матча Черноморец - Спартак 26 сентября 2018

Трансляция матча Черноморец - Спартак 26 сентября 2018 года состоится в прямом эфире на канале МатчПРЕМЬЕР в 18:30 по московскому времени.