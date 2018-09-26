Краснодар: протестный митинг потребовал отставки правительства и отмены антинародных реформ

СЕГОДНЯ 13:08 2018-09-26T13:10:05+03:00

Для участия в публичном мероприятии прибыли делегации из полутора десятков районов и городов края

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В Краснодаре прошел организованный крайкомом КПРФ митинг против так называемой пенсионной реформы и всего социально-экономического курса партии власти. Местом проведения, после сложных согласований с чиновниками из городской администрации, стал сквер «Вишняковский».

Для участия в публичном мероприятии прибыли делегации из полутора десятков районов и городов края.

Митинг открыл и вел второй секретарь Краснодарского краевого Комитета КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Заксобрании края Павел Соколенко. Сказав о целях и задачах акции, а также о составе ее участников, он предоставил слово лидеру краевого отделения Компартии, депутату Государственной Думы Николаю Осадчему.

— Результаты недавних региональных выборов убедительно показали, что терпение народа подходит к концу, и потому партия власти начинает сдавать свои позиции, – заявил коммунист-депутат. – Это проявилось в Ульяновской и Иркутской областях, на Дальнем Востоке и в Хакасии, в других регионах России. В Приморском крае во втором туре чистую победу одержал представитель КПРФ, но партия власти использовала Центризбирком для своей выгоды и продавила решение о «недействительности» выборов – вместо того, чтобы отменить результаты на тех участках, где были зафиксированы явные фальсификации, и наказать виновных в этих уголовных преступлениях.

Далее Н. Осадчий отметил, что одной из причин пробуждения народа стала затеянная властью так называемая «пенсионная реформа», против которой выступает четыре пятых граждан России. Наш массовый протест в июле и августе привел к тому, что партия власти использовала свой последний козырь и в лице Президента сказала о необходимости «смягчения» реформы.

— Парламентским большинством Госдумы в последние недели были протащены два законопроекта – из этого «мягкого» пакета. Это – повышение ответственности работодателей и поиск дополнительного дохода в Пенсионный Фонд в виде поступлений от конфискации в результате наказаний за коррупционные преступления, – напомнил Н. Осадчий. – Но все это – не более чем своего рода «дымовая завеса», имитация движения власти в сторону народных интересов. Заставить власть действительно отступить можно только продолжением массового общественного протеста, выдвигая требование немедленной отставки Правительства Медведева!

Далее на митинге выступили еще десять человек – не только краснодарцы, но и представители других городов и районов Кубани: А. Сафронов (Краснодар), А. Нечуговский (Гулькевичи), А. Вергелес (Краснодар), Ю. Дубенко (Армавир), А. Капшук (Краснодар), А. Белобрицкий (Тихорецк), Н. Ещенко (Краснодар), В. Клименченко (Тбилисский район), Н. Кочин (Краснодар), А. Топчий – председатель Союза Советских офицеров Кубани (Геленджик).

При этом на трибуне преобладали молодые активисты – как из рядов КПРФ, так и беспартийной левой молодежи.

В завершение митинга была единогласно принята резолюция. Ее проект представил участникам мероприятия молодой краснодарский коммунист Игнатий Панеш. А затем к собравшимся еще раз обратился Н. Осадчий, заверив кубанцев, что коммунисты в Госдуме не сдадутся и будут держать удар, и призвав всех к настойчивому продолжению борьбы за стенами парламента – всеми доступными цивилизованными методами.

В резолюции нашли свое отражение несколько главных тем – таких, как:

— отмена пенсионной реформы и других антинародных действий партии власти;

— отставка Правительства РФ во главе с Медведевым и формирование Правительства Народного доверия; требование импичмента Президента;

— осуждение решений Центризбиркома и Приморской избирательной комиссии о признании недействительными губернаторских выборов, требования признания победы представителя КПРФ и наказание всех виновных в искажении результатов народного волеизъявления;

— протест против репрессий, незаконно применяемых властью против оппозиции, солидарность с В. Бессоновым и другими пострадавшими активистами;

— призыв к продолжению организованной борьбы граждан за свои законные права и интересы.