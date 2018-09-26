Болельщика из Германии, спасшего россиянина во время ЧМ-2018, наградили медалью МЧС

СЕГОДНЯ 14:09 2018-09-26T14:11:52+03:00

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- Было очень приятно, когда генеральный консул России в Германии приехал, чтобы вручить мне эту награду, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Кевин Майер. - Мы пообщались и выпили кофе.

Парамедик по профессии, он до сих пор не понимает, почему ему столько внимания.

- Я просто умею и должен это делать, - спокойно говорит Кевин.

Эта история счастливого спасения и большого человеческого участия произошла в Сочи 23 июня. День был богат на события - стадион «Фишт» замер в ожидании матча двух футбольных фаворитов — сборных Германии и Швеции. В числе тех, кто приехал поддержать свою команду, был 22-летний немец Кевин Майер.

Теперь у иностранца есть медаль "За содружество ради спасения". Фото: Тимофей Борисов

Все, что происходило с ним по пути к стадиону, где зрители предвкушали серьезную битву, казалось ловко придуманной кем-то маркетинговой историей (какой турнир мирового уровня обходится без них!). Пока в цепочке событий не выстроились все звенья.

Кевин спешил присоединиться к своим «болеющим» соотечественникам, когда прямо перед ним разыгралась настоящая драма — молодой человек на мопеде, поворачивая, не заметил белую «Мазду» и со всего размаха врезался в нее.

- Незнакомец подлетел к окровавленному парню, а мы вызвали скорую, - рассказывали в тот день очевидцы. - Но состояние пострадавшего ухудшалось, он отключился.

Кевин и Дима постоянно общаются через скайпФото: Личная страница героя публикации в соцсети

На глазах у растерянных прохожих Кевин начал делать парню непрямой массаж сердца, а приехавшие следом медики подтвердили - оно «завелось».

- Наши сотрудники «Медицины катастроф» успели только пожать ему руку и спросить имя, - подтвердили спасатели.

Фотография, где человек в темно-синей футболке помогает грузить каталку с пострадавшим в машину скорой помощи, разошлась по всем информагентствам. Но найти неравнодушного немца не удавалось никому.

- Мы инициировали перед МЧС России, чтобы ему вручили ведомственную награду за содружество во имя спасения, - заявил спустя время начальник главного управления МЧС по Краснодарскому края Александр Тарарыкин.

Позже к поискам Кевина подключился спасенный им 20-летний Дима Таранцев.

С травмами головы и тела он провел в больнице 2 недели, и как только пришел в себя разыскал иностранца так кстати оказавшегося в нужный момент в нужном месте.

- НАШЕЛ! - после публикации на сайте «Комсомольской правды» к его безуспешным попыткам подключились многие люди. Они и разыскали Кевина в соцсетях, - все дело в том, что у него сложное имя - Kevin Maximilian Meyer.

Кевин ответил на благодарное сообщение Димы в тот же день.

- Я очень рад, что ты жив! - написал он.

Иностранец не только реанимировал сочинца, но и помог медикам загрузить его в скорую. Фото: newsbox24.tv

Выяснилось, что в этот день, 23 июня, Кевин многое успел: прилетел только на этот значимый футбольный матч в Сочи, реанимировал Диму, а после, когда на последних секундах немцы вкатили в ворота шведов очень важный для них мяч, радостно сел на самолет до родной Германии.

В эту чудесную историю он добавил уточняющих деталей.

- Я ехал на стадион и из такси увидел толпу людей, сгрудившихся над телом парнишки. Выскочил из машины и начал помогать, - рассказал он.

Глава МЧС России Евгений Зиничев подписал приказ о награждении Кевина Майера ведомственной медалью «За содружество во имя спасения». Награду передали в российское консульство в Германии. И делегация приехала в Ольденбург, чтобы вручить ее парню.

- Мы общаемся с Димой теперь постоянно по скайпу, - смеется Кевин. - Разговариваем обо всем... Мы же одного возраста, у нас много общего. И, да, мои коллеги гордятся мной.