Родители учеников краснодарской школы сбросились на похороны погибшего от газа шестиклассника

СЕГОДНЯ 14:39 2018-09-26T14:51:00+03:00

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12-летнего Илью С. (имя изменено по этическим соображениям) хоронили всей школой – на кладбище пришли учителя, родители ребят и одноклассники. Мальчик скончался 24 сентября около восьми часов вечера в Вишняковском сквере Краснодара. Он пришел в парк погулять и захватил с собой портативный газовый баллончик – таким обычно заправляют туристические горелки. Парами от него Илья и надышался так, что ему резко стало плохо. Ребенок упал на землю, это увидели гуляющие в сквере люди и вызвали ему скорую. Но приехавшие врачи не смогли спасти ученика 6 класса.

Следователи сейчас проводят проверку по этому факту.

- Идет доследственная проверка, следователи опрашивают и родителей мальчика, - пояснила «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

А вот родители учеников школы, где грыз гранит науки 12-летний Илья, в шоке от этой трагедии.

- Илья хорошим был мальчишкой, добрым, не агрессивным. Он хоть и сбегал иногда с уроков, никогда слова плохого никому не сказал, футболом занимался в местной академии. Всегда был опрятно одет, не чумазый. Вежливый очень был, галантный. Он только родился и рос не в той семье, - вздыхает одна из мам учеников краснодарской школы, попросившая не называть ее имени.

Поговаривают, мама Ильи недавно вышла из тюрьмы, папа - тоже освободился не так давно.

- За что точно они сидели, нам не известно. Кто-то говорил, что, вроде, за наркотики. А там кто его знает, - объясняет другая родительница из школы.

Пока родители отбывали наказание, Илья жил с бабушкой. Она и следила за внуком – старалась, чтобы мальчишка всегда хорошо выглядел, не голодал. Исправно сдавала деньги на питание в школе и прочие нужды.

- А как мамка вернулась, скатился, - рассказывают уже в школе. – Илья ведь до 4 класса хорошо учился, не прогуливал уроки. А когда бабушка его снова матери вернула, он и стал пропадать допоздна на улице. Илью поставили на профилактической учет, к нему часто домой приходила социальный педагог, с родителями беседы проводили. Мальчик ведь он очень хороший был, добрый.

Похоронили Илью на Славянском кладбище рядом с прабабушкой. Все расходы по погребению взяли на себя родители учеников школы. Как только они узнали о смерти ребенка, тут же организовали сбор денег. Семья мальчика вроде как не потянула бы погребение.

- За сутки собрали нужную сумму и даже больше, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» председатель родительского комитета 6 класса, где учился Илья. – На похороны ушло 55 000 рублей. Смета с чеками – все есть. И хотя мы остановили сбор средств, деньги продолжают поступать. На них поставим памятник Илье и сделаем оградку.

Родители ребенка тоже были на кладбище. Мать хоть и непутевая, скорбит о смерти единственного сына...