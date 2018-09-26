Кубанских летчиков, погибших в сбитом над Сирией ИЛ-20, представили к наградам

СЕГОДНЯ 15:35 2018-09-26T15:37:20+03:00

На фото Сергей Гаврютин (слева) и Константин Назаров. Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

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Всех членов экипажа, сбитого над акваторией Средиземного моря Ил-20, посмертно представят к наградам.

- За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, - сообщают в Минобороне России.

Семьям погибших героев передадут Орден Мужества. В военном ведомстве также добавили, что родственникам окажут всю необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 18 сентября ИЛ-20, который направлялся на авиабазу Хмеймим, исчез с радаров и перестал выходить на связь. Как позже выяснилось, его сбила ракета.

На борту находилось 15 военнослужащих. Среди них был 33-летний житель Ейска Сергей Гаврютин. В приморский город он переехал со своей семьей в 1999 году, отец у него был военный летчик. Восьмиклассник Сережа и его младшая сестренка пошли в школу № 7. Потом поступил в летное училище Краснодара.

Последнее время жил в Москве, там у него семья, супруга Марина и трое детей, два сына и дочка, старшему восемь, младшему - два года.

В родном Ейске увековечат память командира сбитого в Сирии самолета Сергея Гаврютина. На стене средней школы №7 в ближайшее время установят мемориальную доску. Ее руководство образовательного учреждения изготовит за собственные средства.

- Также планируется, что в городе пройдет памятный митинг в честь Сергея Гаврютина, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Ейска.

Еще один из членов экипажа 33-летний Константин Назаров родом из Волгограда, однако после школы он поступил в Краснодарское высшее военное летное училище. Успешно его окончил.

Константин был помощником командира. Летал на самолетах разного класса, прошел путь от помощника командира корабля до командира отряда.

Совсем недавно парень перевез любимых супругу и дочку в Зеленоград, а сам отправился в Сирию. Как оказалось, 17 сентября он улетел туда в последний раз…