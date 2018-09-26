2018-09-26T18:12:18+03:00
Происшествия

Поножовщина в кафе Краснодара на Красноармейской: Зарезавшему чемпиона по боевому самбо дали 20 лет тюрьмы

Правда, приговор пока в законную силу не вступил [видео]
Евгения СОРОКА
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В суде Эдуард Чепурной заявлял, что пытался защищаться и вступать в драки на национальной почве.В суде Эдуард Чепурной заявлял, что пытался защищаться и вступать в драки на национальной почве.
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В Краснодарском краевом суде прошло итоговое заседание по резонансному делу о смертельной драке около клуба Bounce на улице Красноармейской.

Все произошло в ночь на 3 сентября 2016 года около заведения. Между тремя молодыми людьми Александром Буряком, Дмитрием Измайловым и Мовсесом Каграмаряном и Эдуардом Чепурным, Иваном Цыбуленко завазалась потасовка.

Все началось с того, что один из парней зацепил плечом Дмитрия Измайлова. Компании решили выйти на улицу, чтобы разобраться, но словесная перепалка переросла в драку.

Эдуард Чепурной достал из кармана нож и тут же пустил его в дело. Первым он ударил Дмитрия Измайлова, ранив его в живот дважды. К этому моменту на помощь своему другу подоспел Александр Буряк, чемпион края по боевому самбо. Но не успел он сказать и слова, как получил нож в сердце. Спортсмен рухнул на асфальт и умер в течение пары минут.

Александр умер от удара в сердце.

Александр умер от удара в сердце.

Дмитрий Измайлов стал кричать, чтобы Эдуард бросил нож, но в ответ лишь получил еще удары ножом. Позже к нему подбежал его друг Иван Цыбуленко. Вместе они начали бить истекающего кровью парня.

Позже обидчики скрылись с места преступления на такси.

- От полученных ранений 19-летний парень скончался на месте происшествия, - сообщали сухие официальные сводки. - Второй пострадавший в драке - 18-летний юноша - попал в больницу.

После случившегося правоохранители завели уголовное дело, а спустя два дня главного подозреваемого арестовали.

В Краснодаре у суда дежурили несколько десятков людей. Видео: vk.com/ghestkrd.

Поговаривали, фигурант дела - сын цыганского барона. Опасаясь, что он может избежать наказания, перед зданием суда, где злоумышленнику избирали меру пресечения, собрались десятки местных жителей. Они требовали справедливого наказания за убийство. И вот спустя два года, наконец, услышали приговор.

Несмотря на то, что в суде Эдуард Чепурной уверял - ему часто приходилось защищаться и вступать в драки на почве национальности. Все же парень признал свою вину полностью. В итоге краевой суд приговорил его 20 годам тюрьмы. Также он, согласно решению суда, выплати 750 тысяч рублей компенсации матери убитого Александра Буряка и 600 тысяч рублей Дмитрию Измайлову.

Что же касается его друга, то Ивана Цыбуленко приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Из своего кармана он также выплати 350 тысяч рублей потерпевшим.

Правда, пока приговор в законную силу не вступил, осужденные могут его обжаловать.

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