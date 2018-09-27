2018-09-27T12:27:13+03:00
Звезды

Жена футболиста «Краснодара» Мамаева удивила поклонников откровенным фото

Грудь модели почти не прикрыта
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: instagram.com/alana_mamaevaФото: instagram.com/alana_mamaeva
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Пока полузащитник клуба «Краснодар» Павел Мамаев готовится к игре с курским «Авангардом», его супруга Алана решила удивить поклонников «горячим» снимком.

В своем Instagram модель опубликовала откровенное фото, на котором она предстала в черном сексуальном боди и локонами. Обнаженную грудь Аланы прикрывали лишь маленькие черные наклейки, остальное тело девушки было оголено.

- Я вернулась, - подписала горячее фото модель.

alana_mamaevaalana_mamaeva
Я вернулась
3000 отметок «Нравится»94 комментариевInstagram

Снимок не на шутку взбудоражил поклонников Аланы. Многие были восхищены смелостью красавицы, которая не побоялась похвастаться шикарным телом.

- Лента взорвалась, тушите! - писали подписчики в комментариях.

Стоит сказать, девушка не первый раз шокирует поклонников откровенными фотографиями. Своим телом она гордиться, потому не преминает возможностью им похвастаться. Еще не забыты те снимки с отдыха в Тайланде, которые Алана опубликовала в январе 2018 года. На снимке модель позирует перед объективом подруги топлесс, удерживая в руках разрезанные плоды маракуйи, который прикрывал интимные части тела Аланы.

alana_mamaevaalana_mamaeva
@happiestwife Лиза ставит надо мной food experience #маракуялук
2774 отметок «Нравится»28 комментариевInstagram

А в июле девушка поучаствовала в тематической фотосессии. Модель была в образе пациентки в операционной пластической клиники. Она лежала на хирургическом столе, медики разрисовывали ее тело маркером, голова перевязана кровавым бинтом, а в руке Алана держала бутылку игристого.

alana_mamaevaalana_mamaeva
Алана Мамаева. Фотосессия в операционной
3124 отметок «Нравится»42 комментариевInstagram

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