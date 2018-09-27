Учитель года России- 2018: За это звание борются историк из Павловского района и информатик из Майкопа

СЕГОДНЯ 15:38 2018-09-27T15:59:47+03:00

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На их уроках детям не бывает скучно, в классе не услышишь заезженных школьных «не вертись», «не болтай». Найти общий язык с учениками - конек педагогов, которые поборются за звание учителя года России - 2018.

Первый кандидат - 38-летний историк Евгений Фоменко, он учит детей в школе № 2 станицы Павловской, преподает в профильных классах обществознание, экономику и право. А работает уже 16 лет.

- Самое сложное задание - это провести урок в незнакомом классе, - признавался Евгений Фоменко. - Приходят дети, с которыми ты никогда не виделся, никогда не работал. Найти с ними общий язык, завязать диалог, чтобы было дальнейшее взаимопонимание, - самое трудное.

На своего учителя руководство школы не может нарадоваться. Еще бы - он не только прекрасно доносит знания, но и ставит рекорды на итоговой аттестации.

- В 2013 и 2017 годах два ученика Евгения Валерьевича набрали по 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию, - говорят «КП» - Кубань» в минобразовании Краснодарского края. - А в 2016-м его ученица стала призером регионального этапа всероссийской Олимпиады школьников по экономике.

В конкурсе «Учитель года» Евгений Фоменко участвовал дважды. В 2007 году он стал вторым на краевом уровне. А в 2018-м занял первое место.

Стать заветным обладателем «Хрустального пеликана», именно эту статуэтку вручают победителям, мечтает и 37-летний учитель информатики из Майкопа Евгений Лебедев. Преподавать он начал еще на пятом курсе университета.

- Я родился в педагогической семье. Папа - директор сельской школы и учитель физики, мама преподавала математику, - рассказывает Евгений Лебедев. - Мои бабушка и прабабушка тоже были близки к образованию, библиотекарь и пионервожатая соответственно. Возможно, именно поэтому я выбрал профессию учителя.

К конкурсу они отнеслись со всей серьезностью, долго готовились, выбирали тактику и стратегию своих выступлений. Это и помогло им стать лучшими на региональном этапе.

В ближайшие дни учителям предстоит показать себя в нескольких конкурсных испытаниях. Сначала - методический семинар и открытый урок, по итогам которых объявят 15 лауреатов. После педагоги проведут мастер-класс, классный час и представят образовательный проект. Имя абсолютного победителя конкурса объявят 5 октября в Кремлевском дворце. Им может стать и наш земляк.

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