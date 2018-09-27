2018-09-27T16:05:52+03:00
Общество

«Ростелеком» организовал сеанс видеосвязи на XVIII Международной конференции

Мероприятие сейчас проходит в Анапе
Вера МАКСИМОВА
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Пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»Пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» обеспечил видеосвязь для межрегиональной конференции «Через библиотеки – к будущему». Благодаря цифровым технологиям участники мероприятия пообщались с представителями «Российской государственной библиотеки для молодежи» г. Москвы и «Российской национальной библиотеки» г. Санкт-Петербурга. Видео-сеансы были проведены по высокоскоростным каналам связи. Телеком-оператор задействовал профессиональный специализированный комплекс для видеоконференцсвязи (ВКС), обеспечивающий надежное соединение, качественное изображение и звук.

- Возможности телеком-инфраструктуры «Ростелекома» выводят наши мероприятия на качественно новый уровень и увеличивают число их виртуальных участников. Во время сеанса видеосвязи мы имеем возможность общаться в режиме реального времени с коллегами из других регионов, как это произошло на конференции «Через библиотеки – к будущему», и даже из других стран, как это было на Евразийском библиотечном интернет-форуме. Компания делает важное дело, объединяя библиотекарей, молодежь, ученых, журналистов в едином культурном пространстве, помогает им более эффективно взаимодействовать, отметила директор Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы Юлия Нардид.

Пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»

Пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»

Директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков отметил, что совместно с Краснодарской краевой юношеской библиотекой было реализовали немало проектов, ключевую роль в которых играла возможность онлайн-общения участников.

- Формат видеоконференции эффективен не только для проведения культурно-просветительских мероприятий, но и для решения бизнес-задач. Хорошее качество звука и изображения, возможность демонстрации мультимедийных файлов на высокой скорости, экономия затрат на командировки – все это делает видеоконференцию полноценным аналогом деловой встречи, - считает Сергей Поляков.

В конференции принимают участие 127 представителей из 18 регионов России, специалисты из 29 муниципальных образований Краснодарского края, а также работники библиотечной отрасли из Казахстана, Абхазии и др. В программе мероприятия выездная профессиональная сессия в библиотеках Крыма, обмен опытом и презентация новых проектов, знакомство с литературными новинками, конкурс на лучшее библиотечное издание, выставка продукции издательств и книготорговых фирм. Конференция продлится до 29 сентября.

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