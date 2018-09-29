2018-09-29T12:51:01+03:00
Спорт

Формула-1 Гран-при Сочи 2018: квалификация, статистика заездов

По итогам соревновательного дня Формула-1 Гран-при Сочи 2018 и результатам квалификации распределятся места на стартовой решетке
Евгения ОСТРАЯ
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Сочи АвтодромСочи Автодром
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В Сочи сегодня, 29 сентября, пройдет квалификация гонок "Формула-1" Гран-при Сочи 2018. Стартуют заезды на российской супертрассе уже в пятый раз. Основная чемпионская интрига развернется позже, а сегодня можно будет полюбоваться на гоночные болиды и оценить, кто готов потеснить фаворитов и расчитывает занять более высокое место в турнирной таблице. Соревнования начнутся в 15.00 по московскому времени.

По итогам квалификации распределятся места на стартовой решетке.

А пока лучшее время по итогам второй тренировки Формулы 1 на Сочи Автодроме показал действующий чемпион мира и лидер текущего первенства Льюис Хэмилтон на Mercedes. Британец, дважды побеждавший на Гран-при России в прошлые годы, проехал быстрейший круг за 1.33,385.

Второй результат показал напарник Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас, уступивший лидеру менее 0,2 секунды. Первую тройку замкнул пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который некоторое время возглавлял протокол, но в итоге уступил первой позиции более 0,4 секунды.

Следом расположился партнер голландца по команде Даниэль Риккардо и пара пилотов Ferrari – автор лучшего результата в первой тренировке Себастьян Феттель, отметившийся по ходу второй сессии разворотом, показал пятое время, а Кими Райкконен замкнул первую шестерку.

Россиянин Сергей Сироткин стал 19-м, снова опередив своего напарника по Williams Лэнса Стролла.

Формула-1 Гран-при Сочи 2018: квалификация.

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