«Он занял у меня полмиллиона на аппарат МРТ!»: врач с липовым дипломом разводил пациенток на деньги

СЕГОДНЯ 15:53 2018-09-29T17:05:50+03:00

У лже-доктора, помимо медицины, были и другие страсти Фото: соцсети

Антон Шеманаев полстраны заставил поверить в то, что он невролог..., а еще анестезиолог, реаниматолог и мануальный терапевт. Смущал его только главный врачебный атрибут – халат

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Бархатный голос, безупречная речь... Антон Шеманаев с легкостью заводил знакомства и даже влюблял в себя пациенток. Одному богу известно, почему, не учась ни года в медицинском вузе, он решил «посвятить» себя медицине. А медицина благодарно откликалась. Пока фальшивую идиллию не разрушила жена Шеманаева, написав заявление в прокуратуру о враче-самозванце.

ЦЕННЫЙ КАДР

Такого «ценного» специалиста краснодарское здравоохранение приобрело в 2015 году, когда с семьей он решил переехать на родину жены в Ейск из районной больницы на Ямале.

Невролог, анестезиолог, реаниматолог, мануальный терапевт – главврач районной больницы приморского города даже взвизгнул от счастья, просматривая многочисленные его сертификаты: столько узких специалистов в одном Шеманаеве! И безоговорочно принял лже-доктора в штат.

Правда, вскоре из реаниматолога его «разжаловали» до невролога, посадив на поликлинический прием, а потом и вовсе попросили написать заявление по собственному. Что тогда произошло внутри врачебного коллектива - тайна за семью замками. Озвучить результаты собственного расследования 2-летней давности руководство больницы решилось только сейчас. О том, что подтолкнуло это сделать, молчат до сих пор.

Диплома врача-лечебника Шеманаев не получал

- Мы делали запрос в образовательную организацию, где он учился, и нам дали подтверждение, что данный диплом не выдавался. Волгоградская медицинская академия не выписывала Антону Шеманаеву документа об образовании, — пояснила начальник отдела кадров Ейской центральной районной больницы Наталья Воронова.

Ни жалоб пациентов, ни загубленных жизней за три месяца лже-доктор «наработать» не успел, поэтому с чистой совестью он снова отправился лечить людей. Благо, недостатка в разного рода медцентрах в Ейске нет.

- Он пришел к нам с солидным медстажем из государственных клиник – Питер, Ямал..., что вы хотите от нас? - гневается генеральный директор сети медцентров в Краснодарском крае Иван Швец. Филиал в Ейске по-прежнему возглавляет Антон Шеманаев.

Ну кто будет избавляться от курицы, несущей золотые яйца?!

- Я пришла к нему, когда у меня «заклинило» шею, - рассказывает «Комсомолке» пациентка лже-доктора Инга. - Что уж он там делал, не знаю, только мне стало легче. А сеансы иглоукалываний, азоно- и мануальной терапий он растянул на 2,5 месяца. Естественно, заплатила я за них по полной программе.

Только халаты самозванец не любил. Это редкое фото в главном атрибуте врачаФото: Личный архив

За это время он так втерся в доверие, что решил занять у пациентки денег. Мелочиться не стал, сразу попросил полмиллиона. Огромная сумма, конечно, нужна была исключительно на благие цели – покупку в клинику аппарата магнитно-резонансной терапии (МРТ), например. Какая добрая (а главное состоятельная!) душа откажется от участия в правильном деле?! Инга денег не пожалела, но расписочку все-таки приберегла. А когда Шеманаев передумал отдавать долг, пошла с документом в суд.

- Он сделал все, чтобы перевести процесс из уголовного в гражданский. Перед судом вернул мне часть денег: 35 из 500 тысяч, - говорит Инга. – А потом сослался на бедственное положение. И Фемида решила обязать его выплачивать долг много лет.

ГЕРОЙ-ЛЮБОВНИК

Да, помимо страсти к медицине, у самозванца было их немало. Деньги, женщины, даже дети. Правда, ко всему, кроме денег, Антон быстро охладевал.

Одна из его многочисленных дам - красавица Алла познакомилась с Антоном на Ямале в 2014-ом году. Их роман начался во врачебном кабинете.

- Меня мучили головные боли, и я обратилась к неврологу местной поликлиники – одной на весь район – Антону Шеманаеву, - рассказывает она «Комсомольской правде». – А он начал ухаживать. Очень как-то быстро позвал замуж. А я неожиданно быстро для себя согласилась. Хотелось семью, у меня уже был сын от первого брака.

Некоторые женщины до сих пор платят за него кредитыФото: СОЦСЕТИ

Антон подкупил ее тем, признается женщина, что как-то маниакально жаждал ребенка. Хотел именно девочку. И через некоторое время Алла забеременела.

- Надо сказать, его почти никогда не было дома, - говорит она. – Часто летал куда-то. Говорил, в Питер, где у него от первого брака осталась еще одна дочь.

Только после развода она выяснила, что параллельно с целью на любовном фронте Антон ставил цель добиться карьерного роста. И то, и другое у него легко получалось.

- Кознями он добился смещения действующего главврача в этой ямальской районной больнице, - продолжает Алла. – И уселся в его кресло сам.

Никто и представить не мог, что диплом лечебника, якобы полученный им после учебы в Волгоградском мединституте, липовый.

Жена начала понимать, что прожив с Антоном без малого два года, не знает о нем ничего. Ей Антон представлялся круглым сиротой. Из воспоминаний – только счастливая жизнь в Северной столице.

- Я обратилась к соцсетям и неожиданно нашла там и брата его, и преждевременно похороненную им мать, - говорит Алла, - и мне стало страшно.

Еще одним малоприятным открытием стало криминальное прошлое мужа.

Если бы не расписка, одна из его пациенток никогда не смогла вернуть свои полмиллиона рублей, взятых им в долг на аппарат МРТ

Оказывается, в 2010 году Волгоградский районный суд (родом самозванец как раз из этого города) признал его виновным по статьям за мошенничество. Из материалов уголовного дела следует, что он похитил чужое имущество на сумму больше полумиллиона рублей. Позже выяснится, что на нем есть еще одна судимость – за кражу кольца у своей прежней любовницы – санитарки питерской больницы.

Правда, и происхождение этих документов со страниц в Интернете он объяснил.

- Сказал, что лживую информацию о нем распускает бывшая жена-стерва, - продолжает женщина.

Но Алла, уже будучи в разводе с лже-доктором, нашла с десяток завоеванных, использованных и брошенных им женщин. Некоторые до сих пор платят по шеманаевским кредитам и зализывают причиненные им раны.

- Никто не решился идти в правоохранительные органы, кроме меня, и его последней пассии, - продолжает Алла. – Ее роман с Антоном закончился спустя три месяца.

Обе женщины объединились в своем решении наказать отставного мужа. А после прокурорской проверки на горе-профессионала завели уголовное дело о подделке документов. Не исключено, что этим разбирательство силовиков не ограничится.

- Данный гражданин в реестре вуза не значится, так же как и не значится он в списке выпускников указанного им высшего учебного заведения, - позже прокомментировала скандальную ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

ПОБЕГ?

Несмотря на скандал и перспективу сурового наказания, в ейском медцентре продолжают записывать к нему на прием. А он сам уверен, что вернется к врачебной деятельности в ближайшее время.

- Алло!

- Антон Геннадьевич, я хочу попасть к вам на прием, но в медцентре сказали, что вас не будет неделю?

- Да, я в отпуске. А что у вас за проблема?

- Меня головные боли беспокоят, мигрени...

- А кто вам поставил этот диагноз? Чем подтвержден? Я буду в середине октября. Но попробуйте прозвонить в начале месяца.

- А какие манипуляции вы будете мне назначать?

- Для начала я вас посмотрю...

Антон Шеманаев ставит диагноз журналисту "КП" 00:00 00:00

Связаться лже-врачом пациенты могут в любое время, только для журналистов у Антона Шеманаева слов не нашлось. Мы перезвонили ему и раскрыли карты спустя сутки – корреспондент «Комсомольской правды» рассчитывает на объяснения.

- Никаких комментариев, - тут же обрывает разговор самозванец и кладет трубку.

Да, Антон Шеманаев никогда не учился в медицинском вузе. Но за время его врачебных «гастролей» по стране, диплом ему стоило бы выписать. Пусть и утешительный, понарошку... Пожалуй, хотя бы как признание собственной нашей наивности.