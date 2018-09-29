2018-09-29T17:14:39+03:00
Общество

Грузовому транспорту на Крымском мосту дали зеленый свет

В ночь на 1 октября по путепроводу века можно будет двигаться всем
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: Крымский мостФото: Крымский мост
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Для грузового транспорта на Крымском мосту теперь нет преград. Вернее, их снимут в ночь на понедельник.

- В 00:00 часов по путепроводу можно будет двигаться большегрузам, - гласит сообщение на сайте Крымского моста.

Ограничения на новом участке дороги А-290 по Крымскому мосту действовали в период туристического ажиотажа, теперь поводов закрывать движение нет.

Проезд всех типов транспорта будет осуществляться по тем же правилам, что автодвижение по федеральным трассам. Ничего специально придумывать не будут.

Обеспечение транспортной безопасности предусмотрено по действующей с мая 2018 года схеме – в пунктах досмотра на таманском и керченском берегу. Досмотр осуществляется согласно требованиям постановления Правительства РФ от 14.09.2016 № 924.

Напомним, что временное ограничение движения транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонн, было введено на автодорожных подходах к Крымскому мосту как со стороны Тамани, так и со стороны Крыма. Ограничения были связаны с поэтапным запуском движения на этих участках трассы и необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона. Исключения предусматривались для грузового транспорта строителей Крымского моста и трассы «Таврида».

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