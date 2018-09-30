2018-09-30T09:30:18+03:00
Общество

«Каска и котелок – все, что осталось»: в Краснодаре передали родственникам останки красноармейца, погибшего в первые дни войны

Дмитрий Лавриков погиб в 1941 году в Смоленской области
Варвара ДЫМ
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Каска погибшего солдата. Фото: Александр ШепелевКаска погибшего солдата. Фото: Александр Шепелев
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Останки красноармейца Дмитрия Лаврикова обнаружили поисковики в Смоленской области. В августе этого года в Ельнинском районе проходили масштабные поиски. Здесь же, только в 1941 году, солдаты Красной Армии начали сражаться с фашистами. Немцы тогда проводили наступательную операцию «Тайфун».

В рядах советских солдат за Родину сражался и пулеметчик Дмитрий Лавриков. Когда началась война, ему было 35 лет. Он работал учителем географии в краснодарской школе. На фронт его провожала вся его семья – жена и дети.

Дмитрий Лавриков погиб в 1941 году. Фото: Александр Шепелев

Дмитрий Лавриков погиб в 1941 году. Фото: Александр Шепелев

Но с войны красноармеец Лавриков так и не вернулся. 77 лет его считали пропавшим без вести. Пока поисковики в Смоленской области не нашли останки бойца, а рядом с ними - каску, котелок и еще несколько личных вещей солдата. По инициалам на котелке и установили личность погибшего бойца – Дмитрий Иванович Лавриков.

- Останки лежали в ячейке глубиной 40 сантиметров, состояние их было удовлетворительное, - рассказал руководитель поискового отряда «Застава Святого Ильи Муромца» Андрей Фетисов. – Солдат погиб или от осколка, или от пули — сейчас сказать сложно.

Когда поисковики подняли все документы солдата, выяснилось, что до войны он жил в Краснодаре. В личном деле нашли и адрес бойцы – улица Степная. А когда обратились к участковому, тот пошел проверить, кто сейчас живет по этом адресу.

- Оказалось, что в этой же квартире сейчас живет внук красноармейца, - рассказывают поисковики. – Мужчина очень обрадовался, что его дед нашелся. Ведь он же много лет собирал сведения о нем.

Внук красноармейца Дмитрий Лавриков. Фото: Александр Шепелев

Внук красноармейца Дмитрий Лавриков. Фото: Александр Шепелев

- Меня же и назвали в честь деда, - объясняет внук солдата Дмитрий Лавриков. - Бабушка родилась на хуторе Ленина, а дед – в станице Ильской. Оттуда его и призвали в армию. Когда поженились, стали жить в Краснодаре. Бабушка много рассказывала о деде, говорила, что он всегда был очень спокойный, уравновешенный. Она до самой своей смерти ждала его. Похоронили бабушку в хуторе Ленина, теперь рядом с ней захоронили и ее мужа – солдата Дмитрия Лаврикова.

Останки красноармейца торжественно перезахоронили. Фото: Александр Шепелев

Останки красноармейца торжественно перезахоронили. Фото: Александр Шепелев

Останки бойцы передали его родственникам в торжественной обстановке. Церемония прошла на площади у Выставочного зала Боевой славы Краснодара. Председатель военно-патриотического фонда «Застава святого Ильи Муромца»

Андрей Фетисов вручил родным героя его каску и котелок. Передали военнослужащие внуку красноармейца и флаг России.

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