Эксклюзив «КП»: «Стрижи» готовятся к выступлению на Формуле-1 в аэропорту Сочи

СЕГОДНЯ 12:42 2018-09-30T13:06:58+03:00

«Комсомольская правда» - Кубань» - единственное издание, которому разрешено поснимать легендарных пилотов на взлете и при посадке

Восемь истребителей МиГ-29 прилетели в Сочи, чтобы все три дня гонок «Формулы-1» радовать зрителей. В небе над Олимпийским парком «Стрижи» крутят «бочку», «колокол» и другие фигуры высшего пилотажа. Их полеты – одно из главных событий российского этапа Гран-при «Формулы-1». Заезды пилотов болидов начались в Сочи еще 27 сентября, а завершатся поздно вечером 30 числа. И все дни «Стрижи» - в небе над Олимпийским парком.

ВзлетелиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Взлетают и садятся пилоты МиГ-29 в адлерском аэропорту. На аэродроме «Стрижей» и успел поснимать фотокорреспондент «КП»-Кубань».

«Комсомолка» - единственное издание, которому Министерство обороны разрешило фотографировать пилотажную группу именно на взлетах и при посадке.

Прежде чем машины поднялись в небо, их осмотрели техникиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Свое мастерство «Стрижи» демонстрируют под руководством Гвардии полковника Сергея Осяйкина.

МИГи готовятся к полетамФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В первые два дня гонок пилоты показали фигуры высшего пилотажа на скорости от 300 до 800 километров в час. При этом расстояние между крылатыми машинами было не более метра. А в заключительный день «Формулы-1» «Стрижи» обещают «развернуть» в небе российский триколор.

Шли тройкамиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Корреспондент «КП»-Кубань» снимал пилотажную группу во второй день «Формулы-1».

Самолеты очень яркиеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

МиГ-29 просто так не взлетает. Сначала у пилотов был брифинг. Ведущий группы, полковник Сергей Осяйкин еще раз обсудил с летчиками все детали, а уже потом – на аэродром, где уже шла подготовка машин к взлету.

"Стрижи" - приготовления к взлетуФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Техники подключали источники наземного питания, запускали самолеты, заправляли сжатым воздухом.

Пилоты перед стартомФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

А уже за 20 минут до вылета пришли летчики, сели в кабину и начали запускать двигатели. Запуск занял около 10 минут.

МиГ-29Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

7 бортов взлетали сначала двумя тройками, потом полетел один сольно. Восмой борт остался на аэродроме - запасной.

МиГ-29Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Вылет у «Стрижей» был запланирован на 16:20. У военных все четко, поэтому нельзя опаздывать ни на секунду.

"Стрижи"Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

А уже через 35 минут - возвращение обратно в аэропорт.

Готовы к взлетуФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Пока «Стрижи» не вернулись, аэропорт был закрыт - другие самолеты не взлетали и не садились.

"Стрижи" взлетают с сочинского аэродромаФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Этот мультяшный волк - вовсе не расцветка МиГ-29. На аэродроме стоял обычный пассажирский самолет, который раскрашен к Универсиаде-2019 в Красноярске. Просто фото так удачно получилось.

"Стрижи" приземлилисьФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

"Стрижи" вернулись обратно ровно через 35 минут после взлета.

После посадкиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО С АЭРОДРОМА

"Комсомольская правда"-Кубань" выражает благодарность ВКС России за помощь в организации съемок.