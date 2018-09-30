Эксклюзив «КП»: «Стрижи» готовятся к выступлению на Формуле-1 в аэропорту Сочи
Восемь истребителей МиГ-29 прилетели в Сочи, чтобы все три дня гонок «Формулы-1» радовать зрителей. В небе над Олимпийским парком «Стрижи» крутят «бочку», «колокол» и другие фигуры высшего пилотажа. Их полеты – одно из главных событий российского этапа Гран-при «Формулы-1». Заезды пилотов болидов начались в Сочи еще 27 сентября, а завершатся поздно вечером 30 числа. И все дни «Стрижи» - в небе над Олимпийским парком.
ВзлетелиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Взлетают и садятся пилоты МиГ-29 в адлерском аэропорту. На аэродроме «Стрижей» и успел поснимать фотокорреспондент «КП»-Кубань».
«Комсомолка» - единственное издание, которому Министерство обороны разрешило фотографировать пилотажную группу именно на взлетах и при посадке.
Прежде чем машины поднялись в небо, их осмотрели техникиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Свое мастерство «Стрижи» демонстрируют под руководством Гвардии полковника Сергея Осяйкина.
МИГи готовятся к полетамФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
В первые два дня гонок пилоты показали фигуры высшего пилотажа на скорости от 300 до 800 километров в час. При этом расстояние между крылатыми машинами было не более метра. А в заключительный день «Формулы-1» «Стрижи» обещают «развернуть» в небе российский триколор.
Шли тройкамиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Корреспондент «КП»-Кубань» снимал пилотажную группу во второй день «Формулы-1».
Самолеты очень яркиеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
МиГ-29 просто так не взлетает. Сначала у пилотов был брифинг. Ведущий группы, полковник Сергей Осяйкин еще раз обсудил с летчиками все детали, а уже потом – на аэродром, где уже шла подготовка машин к взлету.
"Стрижи" - приготовления к взлетуФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Техники подключали источники наземного питания, запускали самолеты, заправляли сжатым воздухом.
Пилоты перед стартомФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
А уже за 20 минут до вылета пришли летчики, сели в кабину и начали запускать двигатели. Запуск занял около 10 минут.
МиГ-29Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
7 бортов взлетали сначала двумя тройками, потом полетел один сольно. Восмой борт остался на аэродроме - запасной.
МиГ-29Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Вылет у «Стрижей» был запланирован на 16:20. У военных все четко, поэтому нельзя опаздывать ни на секунду.
"Стрижи"Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
А уже через 35 минут - возвращение обратно в аэропорт.
Готовы к взлетуФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Пока «Стрижи» не вернулись, аэропорт был закрыт - другие самолеты не взлетали и не садились.
"Стрижи" взлетают с сочинского аэродромаФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Этот мультяшный волк - вовсе не расцветка МиГ-29. На аэродроме стоял обычный пассажирский самолет, который раскрашен к Универсиаде-2019 в Красноярске. Просто фото так удачно получилось.
"Стрижи" приземлилисьФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
"Стрижи" вернулись обратно ровно через 35 минут после взлета.
После посадкиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
"Комсомольская правда"-Кубань" выражает благодарность ВКС России за помощь в организации съемок.