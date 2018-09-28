2018-09-28T09:52:30+03:00
Спорт

Формула 1 в Сочи 2018. Свободная практика: прямая онлайн-трансляция

Гран-При России. Формула 1 в Сочи 2018. Свободная практика: прямая онлайн-трансляция начнется 28 сентября в 11:00
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Сочи АвтодромФото: Сочи Автодром
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В Сочи на знаменитую трассу в Олимпийском парке возвращаются «королевские гонки». 28 сентября в пятый раз здесь стартует Гран-При России Формулы 1.

Как и все предыдущие, он не обойдется без участия россиян. Ранее нашу страну представляли Виталий Петров и Даниил Квят, сегодня в деле пилот «Уильямса» Сергей Сироткин. Дела пока у него складываются не самым приятным образом, но домашняя поддержка может помочь ему показать свой лучший результат на болиде.

В лидерах нынешнего сезона – пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, дважды становившийся победителем в Сочи, а вторым идет гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

Формула 1 в Сочи 2018. Свободная практика: прямая онлайн-трансляция

Свободные заезды Гран-При России пройдут 28 сентября в 11 и 15 часов. Третья практика стартует в субботу 29 сентября в 12 часов, квалификация начнется в 15 часов. Гонка состоится 30 сентября и начнется в 14:10 по московскому времени.

Формула 1 в Сочи 2018. Свободная практика: прямая онлайн-трансляция.

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