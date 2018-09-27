В Белоглинском районе прошел фестиваль территориальных общественных самоуправлений

27 Сент. 14:03 2018-09-28T11:55:46+03:00

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Мероприятие, собравшее представителей Белоглинского, Абинского, Новопокровского, Кореновского, Тихорецкого и Темрюкского районов и 10 регионов России, стало уже десятым по счету. На его открытии всех собравшихся перед Домом культуры Новопавловского сельского поселения приветствовал председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

- Вспоминается то время, когда по инициативе администрации Новопавловского поселения здесь собрались представители трех субъектов: Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области. Что мы имеем на сегодняшний день? Это взаимодействие, межрегиональное сотрудничество 12 территорий Российской Федерации. Это говорит о многом, - отметил председатель ЗСК.

Действительно, местные тосовцы известны своей активной позицией и умением налаживать связи не только с ближайшими соседями. В 2008 году главы трех поселений из Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве. Так родилось межрегиональное Содружество ТОСов. За эти годы связи между общественниками из регионов страны значительно укрепились. В новопавловских фестивалях ТОС теперь участвуют активные граждане из разных уголков Кубани, Дона, Ставрополья, Крыма, Волгоградской, Астраханской и Архангельской областей, Калмыкии, Пермского края. Причем список участников постоянно расширяется. В этом году он пополнился гостями из Кировской области и Кабардино-Балкарии.

Фундамент внутренней политики районов

В Краснодарском крае ТОСы – неотъемлемая часть политической жизни районов. По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, общее количество органов ТОС в Краснодарском крае постоянно прирастает. Сегодня их уже более 6600. Это самое большое количество в стране.

- Ту работу, которую проводят органы ТОС, сложно переоценить. Она многогранна и охватывает все направления деятельности. Трудно представить жизнь поселений без усилий территориальных общественных самоуправлений, это колоссальная работа. Это мощный фундамент системы органов местного самоуправления. Я очень рад, что этот он с каждым годом становится все основательнее и крепче, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Лучших наградили

Слова приветствия и поздравление с десятилетием фестиваля ТОСов от имени губернатора Вениамина Кондратьева передал его заместитель Алексей Копайгородский.

По словам члена Совета Федерации Владимира Бекетова, за ТОСами движется и экономика.

Кульминацией праздника стало открытие памятного знака «10 лет Содружеству», ставшего символом сотрудничества и дружбы между тосовцами. Лучшим общественникам и представителям местной власти, добившимся впечатляющих результатов, Юрий Бурлачко вручил благодарности председателя ЗСК и ценные подарки.

В ТЕМУ

Вопросы реформирования пенсионной системы обсудили на заседании круглого стола

Мероприятие прошло в рамках X Межрегионального фестиваля территориального общественного самоуправления.

Заседание круглого стола на тему «Институт российского территориального общественного самоуправления (ТОС) как драйвер пенсионной реформы» провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко. В дискуссии участвовали член Совета Федерации Владимир Бекетов, депутат Государственной думы Алексей Езубов, заместитель главы администрации края Алексей Копайгородский, депутаты кубанского парламента.

Обращаясь к участникам, председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что Законодательное собрание Краснодарского края практически с первого созыва уделяло огромное внимание органам территориального общественного самоуправления.

Председатель ЗСК отметил важную роль ТОСов в общественной жизни края и акцентировал внимание на том, что активисты оказывают большую помощь в решении широкого круга вопросов местного значения. Это и благоустройство территорий, и вопросы воспитания подрастающего поколения, и помощь в проведении выборов, и совместная работа с участковыми-уполномоченными и органами полиции.