2018-09-28T12:02:09+03:00
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В Адыгее подвели итоги детской летней оздоровительной кампании

В ходе заседания Кабинета министров РА, которое провел Глава РА Мурат Кумпилов, были подведены итоги детской летней оздоровительной кампании 2018 года
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба Республики АдыгеяФото: пресс-служба Республики Адыгея
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По информации министра труда и социального развития РА Джанбеча Мирзы, она прошла организованно, без чрезвычайных ситуаций. Общий объем финансирования мероприятий детской летней оздоровительной кампании 2018 года составил 85,5 млн. рублей, что на 4,4% больше, чем в прошлом году.

Всего различными формами отдыха и оздоровления летом было охвачено около 32 тыс. детей, что практически на 10 тысяч человек больше, чем в 2017 году. Достичь такого результата удалось за счет активного использования малозатратных форм отдыха по месту жительства детей.

Большое число школьников летом побывало в 93-х организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе в 4 загородных лагерях региона. Кроме того, детей республики принимали 2 лагеря на черноморском побережье Краснодарского края. При выделении путевок приоритет отдавался детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Охват отдыхом таких детей в 2018 году увеличился и составил почти 19 тыс. человек.

Для школьников, добившихся значительных успехов в различных направлениях учебной и внеучебной деятельности, в летний период было выделено около 300 путевок в Международный детский центр «Артек», ФДЦ «Смена» и Всероссийский центр «Орленок». Тематические смены для юных интеллектуалов были организованы и в горной Адыгее.

На постоянном контроле находилась работа по организации медицинского обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей республики, актуализирован стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей, ежедневно проводились различные культурно-массовые мероприятия. В результате выраженный оздоровительный эффект у детей составил 95%.

Глава РА дал положительную оценку деятельности всех заинтересованных ведомств по организации детской оздоровительной кампании. Мурат Кумпилов поставил задачу сохранить позитивную динамику в организации отдыха.

«Важный показатель нашей работы – отсутствие жалоб, каких-либо неприятных инцидентов во время детской оздоровительной кампании. Достичь этого удалось благодаря созданию необходимых условий для качественного, полноценного и увлекательного отдыха детей. Данную тенденцию нужно сохранять. И в дальнейшем при организации летней оздоровительной кампании необходимо применять комплексный подход, учитывать все составляющие: и безопасность, и оздоровление, и насыщенную программу отдыха. Все должно быть на самом высоком уровне», - отметил Мурат Кумпилов.

Глава РА поручил усилить культурно-познавательную работу для детей, задействовать все учреждения культуры при проведении следующей кампании. По мнению Мурата Кумпилова, в летних лагерях также важно использовать интерактивные формы работы с детьми для профилактических мероприятий по пожарной безопасности, изучению правил дорожного движения. Кроме того, Глава РА поручил изыскать возможности для удовлетворения всех заявок на получение путевок в детские лагеря отдыха.

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