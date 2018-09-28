В Краснодаре средняя цена на поддержанную машину поднялась до 670 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:41 2018-09-28T15:24:31+03:00

А покупают авто чаще всего за 375 тысяч

Изменить размер текста: A A

Сфера купли-продажи машин очень объемна. В ней много ответвлений. Ремонт, техническое обслуживание, продажа запчастей, тюнинг-салоны. В последнее время даже появились люди, которые за деньги помогают купить подержанную машину. Они проверяют техническое состояние, документы и прочие юридические аспекты. Остановимся на ценах и предпочтениях.

Итак, в Краснодаре, как, впрочем, и во всей России, традиционный лидер авторынка «АвтоВАЗ». В III квартале на него пришлось 18% всех объявлений и около 22% спроса. В целом, стоимость автомобилей производства «АвтоВАЗ» в городе составила 177 000 рублей – это на 21 тысячу больше, чем по стране. И значительно дешевле, чем машины других популярных производителей по спросу. Второе место заняли автомобили Hyundai со средней ценой 590 000 рублей, третье – Toyota – 976 000 рублей, четвертое – Mercedes-Benz – 1,28 миллиона рублей, а пятое – BMW – 1,24 миллиона рублей.

- Самой яркой отличительной особенностью является, пожалуй, тот факт, что средняя цена за машину выросла на 10% и составляет 670 000 рублей – на 53% превышает показатель в Южном федеральном округе. В России средняя стоимость авто - 449 000 рублей. То есть 221 тысяча, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» аналитики портала Avito.Авто.

МНЕ БЫ ЛАСТОЧКУ ЛЕТ СЕМИ

Именно такой возраст авто в кубанской столице наиболее популярен. На авто 2010-2011 года и больше пришлось две трети запросов. Это объясняется тем, что люди готовы в среднем потратить на машину порядка 375 тысяч рублей.

- Около 17% запросов пришлось на машины возрастом шесть-семь лет при средней цене 708 000 рублей, еще 9% запросов – до трех лет по цене 1,64 миллиона рублей за авто; а 8% на – машины возрастом четыре-пять лет по цене 868 000 рублей, - подмечают эксперты.