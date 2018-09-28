Депутаты фракции КПРФ в Заксобрании края подняли проблему эффективности освоения бюджетных средств

СЕГОДНЯ 15:29 2018-09-28T15:32:10+03:00

Очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Краснодарского края было насыщенным: в повестку дня было включено более 70 пунктов

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Наибольший интерес вызвали вопросы «О внесении изменения в краевой бюджет на 2018 год и плановый 2019 и 2020 годы», а также внесенный прокуратурой законопроект «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства в Краснодарском крае».

Выступая с обоснованием поправок в бюджет, краевой министр финансов С.В. Максименко проинформировал депутатов, что предусматривается рост объемов финансирования многих краевых программ: например, «Развитие здравоохранения» увеличивается на 226 млн. рублей, «Развитие образования» – на 27 миллионов, а «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» – на 1,4 млрд. рублей. Правда, ряд краевых программ одновременно с этим уменьшаются в своих объемах, в том числе – из-за того, что выделенные ранее средства не были освоены.

Руководитель фракции КПРФ П.В. Соколенко в своем выступлении сформулировал ряд проблем.

— Наша фракция поддерживает изменения в бюджет, направленные на увеличение финансирования краевых программ, но есть три важных вопроса. Во-первых, по краевой программе «Развитие ЖКХ» идет уменьшение на 184 миллиона. Это объясняется тем, что муниципалитеты не смогли освоить средства – по программе водоотведения на сумму 64,5 млн. рублей, и вдобавок значительные суммы не использованы департаментом строительства для капитальных вложений, – сказал П.В. Соколенко. – С каких объектов снимаются средства? И по какой причине идет не освоение средств?..

— Второй вопрос связан с работой министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В мае-месяце на пленарном заседании мы критиковали Минсельхоз за неисполнение краевых программ, а сейчас ещё этому ведомству добавляют более 400 миллионов. Каков сейчас процент исполнения программ у министерства?..

И последнее. Наша фракция поддерживает выделение 970 млн. рублей на создание новых мест в дошкольных учреждениях. Сколько ещё потребуется средств, чтобы полностью решить в крае проблему и ликвидировать очереди в детские сады. Вот пример: в Прикубанском округе Краснодара, в свое время, в погоне за решением проблемы сократили места в ясельных группах, увеличив тем самым количество мест для детворы постарше. Теперь там просто катастрофа с ясельными группами. И эта тема актуальна для всего Краснодара, – завершил депутат-коммунист.

В дискуссию включился губернатор – В.И. Кондратьев. Губернатор согласился с коммунистом и призвал парламентариев тщательнее контролировать ход выполнения краевых программ, чтобы не допускать ситуации, когда выделенные средства не осваиваются.

— Надо постоянно обострять эти вопросы, не от сессии до сессии. Возможности бюджета растут, но в итоге – средства не освоены. А люди на местах ждут решения их проблем. Коллеги, чем больше мы будем с вами взаимодействовать, в том числе – в вопросах контроля, тем лучше, – сказал В.И. Кондратьев.

При обсуждении вопроса «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства в Краснодарском крае» в поддержку законопроекта выступил коммунист-депутат Г.Д. Шабунин: «Для профсоюзных организаций края эта инициатива прокуратуры очень важна. Профсоюзам в одиночку работать сложно, и данный закон позволит более четко и слаженно работать в плане соблюдения трудового законодательства».

Также в ходе сессии депутаты поддержали ряд федеральных законопроектов, в том числе – несколько инициатив КПРФ в Государственной Думе:

— «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О государственной службе Российской Федерации и статью 14 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в части урегулирования конфликта интересов);

— «О внесении изменений в статью 155 жилищного кодекса Российской Федерации» (в части внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги);

— «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения ограничения на перемещение по территории Российской Федерации алкогольной продукции, немаркированной в соответствии с законодательством Российской Федерации».