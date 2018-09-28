2018-09-28T15:40:16+03:00
Политика

Коммунисты в Госдуме проголосовали во втором чтении против пенсионного закона

Он принят парламентским большинством «Единой России»
Иван ЕГОРОВ
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Коммунисты в ГосдумеКоммунисты в Госдуме
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В Государственной Думе во втором чтении рассмотрен законопроект, повышающий пенсионный возраст. Он принят парламентским большинством «Единой России». Коммунисты и большая часть «эсеров», всего – 59 человек, проголосовали «против». Фракция ЛДПР не голосовала никак.

С утра в течение двух часов у здания Государственной Думы проходила встреча депутатов фракции КПРФ с избирателями.

Первым выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель думского Комитета по аграрным вопросам, академик РАН В.И. Кашин.

Он подчеркнул, что власть и «Единая Россия» тупо проталкивают закон о так называемой «реформе», который подразумевает увеличение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а для мужчин до 65 лет. «Мы считаем, что проталкивание закона, против которого встала вся Россия, это не ошибка, а преступление!» — выразил возмущение В.И. Кашин. При этом он отметил, что принятие законопроекта, инициированного «вашингтонским обкомом», приведет к вымиранию России.

Зампредседателя ЦК КПРФ напомнил о той борьбе, которую коммунисты ведут против принятия антинародных законов, как в стенах Государственной Думы, так и на улицах. Он рассказал о подготовленном КПРФ бюджете развития страны, и связанных с ним законопроектах.

В.И. Кашин пообещал, что борьба против очередной антинародной «реформы» будет продолжена. Но всем нам надо сплотиться и еще больше консолидировать свои силы. Он также призвал президента не подписывать людоедский законопроект.

Затем выступили другие депутаты-коммунисты, в том числе – первый секретарь Краснодарского краевого Комитета КПРФ Н.И. Осадчий. Он заявил, что происходит надругательство над народом и над страной, им навязывается людоедская реформа.

— Люди, включая жителей Кубани, возмущены: во-первых, тем, что и в 2016, и в 2018 году их обманули на выборах парламента и президента, потому что никто не обещал повысить пенсионный возраст. Во-вторых, граждане возмущены тем, что вместо серьезного разговора и аргументации, взвешивания всех «за» и «против» партия власти только «развешивает лапшу», замешанную на лжи и фальсификациях. И, в-третьих, люди возмущены тем, что по вопросу, который касается каждого младенца и каждого глубокого пенсионера, с помощью всевозможных ухищрений не позволяют провести всенародный референдум, – отметил Н.И. Осадчий.

Далее депутат-коммунист рассказал, что уличные акции протеста проходили в Краснодарском крае не только в краевом центре, но и в Ейске, Армавире, Белореченске, Тимашевске, на Черноморском побережье – в Сочи и Анапе, в других городах, в кубанских станицах. И этот общественный протест будет продолжаться – даже в случае принятия правительственного пенсионного закона. «Ведь люди понимают, что так называемая реформа является угрозой для России, что во власти есть силы, которые, как и западные «друзья», заинтересованы в хаосе и массовых стихийных выступлениях, в результате чего был развален Советский Союз. Такого сценария мы не допустим», – завершил выступление Н.И. Осадчий.

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