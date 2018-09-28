Новые возможности медицины

СЕГОДНЯ 16:32 2018-09-28T15:57:27+03:00

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Выводы краснодарского невролога Андрея Пономаренко согласуются с заключениями зарубежных ученых, которые считают, что причина многих заболеваний кроется в так называемой нейропластичности мозга. То, что к возникновению и прогрессированию хронических заболеваний приводят вредные факторы внешней среды, знают все. Однако механизмы этих процессов до настоящего времени медицинской наукой изучены недостаточно. Согласно выводам невролога Пономаренко, вредные факторы способствуют прогрессивному отвлечению нейронов из нормальных нейронных сетей мозга в образованные на фоне стресса патологические нейросети. Мозг, таким образом, изменяет свою структуру и функции, что напрямую отражается в изменении строения и работы органов тела. В этом, по мнению автора способа RANC, и есть причина хронических заболеваний. Такое мнение не является новостью для нейрофизиологов, тут дело в другом. По утверждению краснодарского невролога, включить процесс обратной перестройки патологических нейросетей в нормальное состояние можно посредством воздействия на особую структуру головного мозга, так называемую ретикулярную формацию. Впервые такой эффект был обнаружен им в 1998 году, и с тех пор был накоплен значительный опыт применения этого специфического воздействия при заболеваниях, считающихся сегодня неизлечимыми.

Андрей Александрович Пономаренко - главный врач клиники "Неврологика", о способе RANC (2)

Автор называет этот способ избавления от болезней Восстановлением Активности Нервных Центров или «Реактивация» (RANC). Практика показывает, что реактивация нервных центров наиболее эффективна при заболеваниях, традиционно считающихся функциональными расстройствами. Однако невролог Пономаренко утверждает, что даже неизлечимая сегодня болезнь Паркинсона тоже является обратимым функциональным расстройством. А такие болезни, как эпилепсия, блефароспазм, поражение тройничного нерва, ревматоидный артрит, мигрень, грыжи дисков и многие другие для этого способа лечения теперь и вовсе не являются проблемой.

https://www.youtube.com/watch?v=J_ySnrVtbJA .Пациентка с болезнью Паркинсона описывает своё обострение "ломку", которое закономерно наступает в процессе лечения. Многие люди ошибочно воспринимают это состояние за прогрессирование заболевания. Однако, это всего лишь отражение наступающих благоприятных изменений.

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