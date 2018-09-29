54-летняя краснодарка, прославившаяся на всю страну после измены мужа, разводиться не спешит

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-29T09:44:21+03:00

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54-летняя краснодарка Елена Павловна продолжает "хайпить". Женщина стала известна на всю страну после того, как рассказала у себя в блоге о том, что муж ей изменил. С тех пор она села на диету, съездила в Болгарию и в Турцию, и хорошо отдохнула. Только тогда 2,5 месяца назад женщина обещала развестись со своим супругом. "Комсомолка" узнала, как сейчас живет знаменитая блогерша.

Завтрак аристократки

Популярности не может быть без критики. Вот и Елене Павловне заявили: "Вам, милочка, худеть пора!". Тогда блогер решила поделиться со своими подписчиками различными диетам, которые развеселили публику еще больше, чем обещание развесить с мужем.

В первом ролике о похудении женщина показывает свой завтрак: курочка, каша на воде, печеные бобы и чай. Елена Павловна уверенно заявляет, что все ожирение и полнота у людей - от неудовлетворенности. А потом она перешла на новую диету – "Шпротную, для аристократки". Аристократкой она называет себя. За завтраком блогер съедала целую банку рыбы, закусывая ее кашей и хлебом. В этом же видео, если доглядеть «аристократку» до конца, можно увидеть еще один завтрак Елены – тигровые креветки в карамельном соусе, вино и панакота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/658913" frameborder="0"></iframe> Видео об измене мужа набрало 1.5 миллиона просмотров. Видео: youtube канал МАМА отличника.

Женщина не стесняется в каждом видео выкладывать свои завтраки, обеды и ужины. Но то, что она употребляет, диетическим питанием не назовешь. Курочка или мясо в духовке - одно из любимых блюд худеющей дамы.

На отдых без Михалыча

Пока Елена Павловна отвлекала своих подписчиков диетой, некоторые припомнили женщине то, что она обещала развестись с тем самым героем, благодаря измене которого она и стала популярной. Михалыч, так называет своего благоверного блогер, живет, как оказалось, в другой квартире вместе с сыном Левушкой, который тоже - блогер.

Женщина периодами приносит своему сыну еды, гладит ему одежду, но с Михалычем особо не разговаривает. Хотя на одном из видео можно услышать их словесную перепалку. В ней мужчина сообщает о своем возможном появлении на шоу Андрея Малахова, куда отказалась идти его супруга.

Кстати, Елена Павловна успела и отдохнуть в Болгарии.

В своих влогах она высказывает недовольство отелем и сервисом. Но подписчики ее в этом не особо поддерживают.

- А по-моему, это над вами надо смеяться. Вы что, совсем ку-ку? Слышно было ещё изначально по вашему голосу, что у вас плохое настроение, и все вам не по душе, зачем тогда ехать и позориться? Хороший номер, все чисто и уютно. Я в шоке, ведете себя хуже маленького ребёнка, - пишет Natusik ok.

На отдыхе Елена Павловна явно позабыла о диете, постоянно ходила с родственниками в ресторан и не ограничивала себя-любимую в приеме пищи.

После возвращения женщина поняла, что просмотров у нее явно поубавилось, и решила хайпануть, упомянув в названии ролика своего супруга. Но толком о нем ничего не сообщила. Зато почетное место в практически 20 минутном видео занял Левочка, которого подписчики уже прозвали избалованным.

Кстати, семейка блогеров за лето успела отдохнуть и в Турции. И поездкой туда они тоже остались недовольны. А вот развода с Михайлычем подписчики так и не дождались.