Виталий Фридзон: Хотел бы через пять лет закончить карьеру в «Локомотиве»

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-28T18:06:39+03:00

Капитан сборной России по баскетболу о переезде в Краснодар, непростом расставании с ЦСКА и роли в новом клубе

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Новость о переходе Виталия Фридзона из ЦСКА в «Локомотив-Кубань» стала настоящей бомбой для краснодарских болельщиков. Контракт 32-летнего атакующего защитника с «железнодорожниками» рассчитан на два года, но сам игрок хотел бы задержаться на Кубани подольше. Об этом он рассказал в своем первом большом интервью в качестве игрока «Локо».

РАД, ЧТО ОКАЗАЛСЯ В КРАСНОДАРЕ

- Виталий, как прошло межсезонье, удалось ли отдохнуть?

- Я хорошо отдохнул, но постоянно держал себя в форме, довольно много занимался. Чем старше ты становишься, те больше этому нужно уделять внимания. Немного дашь себе послабление – незаметно придет лишний вес. Я хорошо поработал, восстановился, переехал в Краснодар, чему очень рад. У меня есть силы, я люблю играть в баскетбол и я знаю, что могу приносить пользу, помогать команде своим опытом, самоотдачей, а не быть десятым или четырнадцатым игроком…

- Много ли было предложений от других клубов. Почему именно «Локо»?

- Мы давно знакомы с Сашей Обрадовичем, и я очень хотел поработать под его руководством. Я знал, что в Краснодаре любят баскетбол, здесь отличная атмосфера, прекрасные болельщики. Меня хотели видеть в клубе президент, тренер, и у меня было большое желание перейти в Краснодар. Все совпало. Но у меня был еще год контракта с ЦСКА. Проблема заключалась в том, чтобы клубы смогли договориться и меня отпустили в «Локо».

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

- ЦСКА не хотел отпускать?

- Честно скажу, все проходило не очень легко. Опция была у клуба, не моя. Переговоры шли очень долго и непросто, я благодарен президенту ЦСКА Андрею Ватутину, что в итоге он понял меня и отпустил. Хорошо, что все так разрешилось и я сейчас в Краснодаре. Я очень этому рад. Для меня это новый вызов, новая команда, новая роль в ней. Хочу сказать, что у нас отличная команда – много новых игроков, много информации. Нам сейчас нужно время, чтобы все усвоить. Я думаю, мы сможем многих удивить в этом сезоне – у нас прекрасный коллектив.

- Хотите сказать, что решились на переезд только ради новой роли?

- Я перешел в «Локо» не из-за денег, если вы об этом. В ЦСКА контракт был побольше. Я здесь из-за баскетбола, потому что люблю это дело, я просто кайфую от этой игры. А быть в роли, которая для меня была в ЦСКА, я не хотел. Если бы еще один такой год, каким был последний, можно было просто все загубить. А здесь я приношу пользу и получаю удовольствие от этого. И еще неизвестно, когда я могу закончить. Надеюсь, еще 4-5 лет я буду играть на своем уровне, а дальше все будет зависеть больше от здоровья.

- Вы много лет играли сначала за «Химки», потом провели пять лет в ЦСКА. Предполагаем, что в Краснодаре тоже надолго?

- Надеюсь, что «Локо» мой последний клуб. Если руководство и клуб хотят этого, я с удовольствием закончу карьеру в Краснодаре. Я не любитель менять команды, девять лет в «Химках», пять в ЦСКА, думаю, можно еще пять в «Локомотиве». Мне все здесь нравится – климат, город, зал, медицина. Все, что мне нужно, доступно в любое время. Остается только играть и приносить пользу команде.

- Как прошел переезд? Были ли какие-то трудности?

- Нет, абсолютно. Я живу в 5-10 минутах езды от «Баскет-Холла». Снял дом у Алексея Саврасенко, с которым мы давно дружим. Я знал, куда я еду, не приходилось жить где-то в гостинице во время предсезонки. Все бытовые вопросы уже были решены, не пришлось отвлекаться по мелочам. Мысли только о баскетболе.

- Каково это после 14 лет жизни в столице оказаться в Краснодаре?

- Меня постоянно спрашивают об этом, это главный вопрос. На самом деле вся эта столичная атмосфера немного поднадоела. Хочется чего-то более спокойного. Не знаю, может это из-за возраста (смеется). Я просто хочу играть в баскетбол, приезжать домой и просто посмотреть телевизор или насладиться тишиной, посидеть на веранде в хорошую погоду. Это пойдет мне на пользу. Я хорошо чувствую свой организм и свое настроение, а главное, что я получаю удовольствие от того, что я делаю.

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

ЛЕЙСИ УСТУПИЛ «СЕМЕРКУ»

- Оцените свой период карьеры в ЦСКА. Все ли получилось?

- Я рад, что мне удалось поработать с топовым, жестким тренером Этторе Мессиной. Этот период мне много дал в плане понимания философии баскетбола. Я провел три года на высоком уровне в топ-клубе, выигрывал трофеи и благодарен клубу за это время. Но последний год я выходил на главные матчи на минуту, на 40 секунд – такова была моя роль. Я ее признавал, хотя было очень тяжело. Ради побед, ради команды я убивал свое эго. Очень непросто, будучи состоявшимся игроком, знать, что мы можешь помочь команде и принимать то, что тебя отодвигают.

- В «Локомотиве» у вас будет любимый седьмой номер?

- Да, когда я переходил, я знал, что седьмой номер занят Лейси, но я спросил президента, можно ли мне получить его, не будет ли Тревор против. Так сложилось, что я много лет играл под седьмым номером и в клубах и в сборной.

- С Тревором лично говорили об этом?

- Да, он сказал, что нет никаких проблем и обид. Все нормально!

- Почему именно семерка?

- Мой отец играл под седьмым номером в любительской лиге. И я с самого детства оказался с семеркой. День рождения у меня 14 числа – это тоже две семерки. Как-то так и пошло. Везде меня это число преследовало, оно для меня много значит. Оно есть в номере машины, в телефоне, стало важной частью жизни.

- Что для вас роль вице-капитана в «Локомотиве»?

- Наш капитан Дима Кулагин. Для него это хороший вызов, большая ответственность, он должен вести команду за собой. Это не так-то просто. Как капитан сборной России хорошо знаю, что это такое. Нужно уметь принимать удар на себя. И я буду делиться своим опытом, всячески помогать ему. Я рад, что он заинтересован в этом и часто спрашивает мое видение о чем-либо. Чтобы добиться большой цели, которая перед нами стоит, мы должны быть единым коллективом.

- Какая атмосфера в команде? Успели поближе познакомиться?

- Еще не было возможности собраться вместе поужинать и пообщаться не в рабочей обстановке, но могу сказать, что у нас в команде отличные ребята. Никто не отделяется, есть здоровый юмор в коллективе, хорошая атмосфера.

- Кого из игроков можете выделить, кто успел проявить себя?

- Выдающимся я бы назвал Айзею Уайтхеда. У него сумасшедшая физическая форма. Это необыкновенно сильный игрок. Этому парню всего 23 года и ему пока тяжело привыкать к новым условиям, ведь он никогда не играл за пределами США. Айзее нужно немного времени, чтобы адаптироваться, понять философию тренера. У него сумасшедший потенциал, если он направит его в правильное русло, думаю, он сможет многих удивить.

Фото: РФБ

ПОЧЕМУ БЫ НЕ ВЫИГРАТЬ ЕВРОЛИГУ?

- Вы лучший снайпер Единой лиги ВТБ - 2171 очко. Что значит для вас это достижение?

- Это, конечно, приятно. Но гораздо приятнее выигрывать титулы. Именно по победам будут судить по твоей карьере, когда ты закончишь, а не по личным статистическим показателям. Да, когда был молодым игроком, много внимания акцентировал на статистике, сейчас я больше думаю о пользе для команды.

- Вы последние годы постоянно играли в Финале четырех Евролиги. Не тяжело ли будет после этого играть в турнире рангом ниже – Еврокубке?

- В Еврокубке хорошие команды, это вызов для нас, выиграть трофей, вывести «Локомотив» в Евролигу и снова достичь Финала четырех, как это было в 2016-м году. Это новый вызов лично для меня, и я буду отдавать себя на площадке на 100%, чтобы этого достичь. В этом плане нет разницы между турнирами, я хочу заниматься любимым делом – играть в баскетбол, помогать команде. С ЦСКА я выиграл все, что хотел, теперь нужно попробовать это сделать с «Локомотивом».

- Даже Евролигу?

А почему бы и нет? Да, это громкие слова, но в жизни и в спорте все может случиться. Посмотрим.

- И о сборной. Какие шансы у нашей команды на попадание на чемпионат мира?

- Уверен, у нас хорошие шансы пройти дальше. Я думаю, что следующее окно будет самым важным. Если мы не попадаем на Кубок мира, мы лишаемся и Олимпиады. Это последний мой цикл в сборной и не хотелось, чтобы он закончился так. Мы все понимаем, насколько предстоящие игры важны и сделаем все, чтобы выиграть.