Сбербанк на Юге и Северном Кавказе выдал рекордную сумму ипотечных кредитов

СЕГОДНЯ 18:31 2018-09-28T18:31:38+03:00

Темп прироста выдач ипотечных кредитов в 1-м полугодии 2018 года в Юго-Западном банке составил более 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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14 сентября 2018 года, Краснодар - Сбербанк показывает значительный рост по объемам предоставляемых ипотечных кредитов. В августе объем ипотечных кредитов в Краснодарском крае превысил 23 млрд. рублей. Тысячи тысяч счастливых семей приобрели собственное жилье.

Андрей Орешко управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк:

«Это стало возможным благодаря исторически низким процентным ставкам на ипотеку, а также благодаря широкому внедрению уникальных сервисов банка, в частности порталу «ДомКлик». При его использовании клиенту необходимо посетить банк только при подписании кредитного договора. Все остальные вопросы клиент может решить, не выходя из дома или офиса. Найти объект недвижимости в интересующем его районе, согласовать с агентством недвижимости или собственником жилья условия по покупке, подготовить необходимую документацию, проверить юридическую чистоту сделки, заказать отчет об оценке и записаться на удобное время к менеджеру ипотечного кредитования для подписания кредитного договора».

Портал «ДомКлик» занял 1-е место в номинации «Сервисы» во Всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2018». На портале активно расширяется витрина предлагаемых объектов недвижимости и на текущий момент размещено более полумиллиона предложений о продаже недвижимости, как от партнеров банка, так и от собственников. При этом, выбирая для покупки объект, клиенты получают скидку на ипотеку в размере 0,3%.

Большой популярностью так же пользуется сервис «Электронной регистрации сделки», когда продавец и покупатель, не выходя из офиса банка, подают документы в Регистрационную службу без обращений в МФЦ. Оформляя услугу «Сервис безопасных расчетов», участники сделки также не встречаются для перечисления средств. После обновления информации на ресурсе о регистрации права, средства автоматически направляются на счет продавца. Более 80% клиентов в августе воспользовались данной услугой.