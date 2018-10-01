День пожилого человека: На Кубани 87-летняя женщина ведет блог, а 95-летний врач решил взять на себя дополнительную нагрузку

СЕГОДНЯ 08:57 2018-10-01T09:16:28+03:00

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Баба Валя - звезда Инстаграма

86-летняя бабушка-блогер Валентина Алексеевна Кулешова из Краснодара продолжает набирать подписчиков в своем Instagram. Сегодня их уже 45 тысяч с лишнем, но на достигнутом пенсионерка не собирается останавливаться. Более того, баба Валя теперь успешно монетизирует эту свою популярность. Подумывает организовать собственную кулинарную передачу. Издала недавно книгу по «мотивам» постов из Сети и предлагает всем желающим насладиться ее воспоминаниями о жизни в России в разных временных периодах почти за 500 рублей. Что ж, может себе позволить: детские годы ее проходили во время войны, в студенческие - помнит Сталина, в постсоветские застала войну на Украине. Весомый багаж!

- На бумажный вариант подписались уже около 30 человек, - говорит «Комсомольской правде» ее дочь Татьяна. - Есть еще электронная альтернатива.

Первый экземпляр Валентина Алексеевна отправила российскому президенту. Подарок пожилого автора без внимания в администрации Владимира Путина не оставили, прислав в ответ благодарственное письмо (фото есть).

Но продуктивность бабы Вали этим не ограничивается. В свои 86 она прославилась еще и тем, что организовала «помидорный» марафон в другой популярной сети - WhatsApp.

- Мы высылали всем желающим семена моего любимого сорта Крон Принц, - рассказывает сама интернет-бабушка, - а они должны были вырастить небывалый урожай. Была даже одна участница из Франции. Правда, чем закончился ее марафон, пока не знаем.

Полевой хирург по-прежнему в строю

95-летний ветеран Великой Отечественной войны из Славянска-на-Кубани, военный хирург Федор Коваль как всегда полон жизненной энергии. И даже настолько, что собирается снова сесть на прием в городскую поликлинику.

- А что делать? Там нужен специалист, не хватает хирургов, - продолжает убежденный трудоголик. - Сейчас я в отпуске, а выйду, буду принимать пациентов в больнице три часа в день. Другие три часа работать с призывниками в военкомате.

Федор Данилович отдал медицине 72 года, за это время провел больше 30 000 операций.

Федор Данилович говорит, что настолько привык работать, что, кажется, стоит только «сойти с рельсов», и жизнь остановится.

- Мне необходимо находиться среди людей. Я работаю не столько из-за зарплаты, сколько ради общения. Жизненно важно приносить людям пользу. В этом, по-моему, секрет долголетия! - говорит Федор Данилович.

Медицине он отдал 72 года, за это время провел больше 30 000 операций.

- Последнюю полостную в хирургическом отделении больницы я сделал, когда мне уже далеко за 80 было, - улыбается подполковник медслужбы в отставке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ветеран из Новороссийска ходит на работу уже 88 лет

Один из старейших работающих пенсионеров России живет в Новороссийске. Виталий Андреевич Лесик, которому скоро исполнится 101 год, трудится во Дворце творчества детей и молодежи имени Н. И. Сипягина.

Первое место работы - колхоз, в который Виталий Андреевич пришел в 12 лет, было это в 1930 году! Во время войны в составе дивизиона бронепоездов сопровождал генералиссимуса Иосифа Сталина до Баку, откуда тот направился на Тегеранскую конференцию.

С 1957 года в звании капитан-лейтенанта прибыл в Новороссийск, где продолжает работать до сегодняшнего дня. Делом всей его жизни стал Пост номер один, который он сам создал в 1975 году. Несмотря на почтенный возраст, он с удовольствием продолжает работать с детьми и преподает в классе юных моряков.

Виталий Лесик - живая легенда города-героя.

- Каждый день встаю в шесть утра, хожу на море и плаваю, - рассказывает ветеран. - Врачи, правда, советовали на диету сесть, но я только рукой махнул. Главное, есть побольше натуральных продуктов и в меру.

В сентябре почетный житель Новороссийска получил еще одну награду - медаль Героя труда Кубани.