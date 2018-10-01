2018-10-01T09:16:28+03:00
Общество

День пожилого человека: На Кубани 87-летняя женщина ведет блог, а 95-летний врач решил взять на себя дополнительную нагрузку

День пожилого человека отмечают 1 октября
Артём ГНАТЕНКОЕвгения ОСТРАЯ
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Валентина Алексеевна успевает и марафет навести, и подписчикам ответить.Валентина Алексеевна успевает и марафет навести, и подписчикам ответить.
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Баба Валя - звезда Инстаграма

86-летняя бабушка-блогер Валентина Алексеевна Кулешова из Краснодара продолжает набирать подписчиков в своем Instagram. Сегодня их уже 45 тысяч с лишнем, но на достигнутом пенсионерка не собирается останавливаться. Более того, баба Валя теперь успешно монетизирует эту свою популярность. Подумывает организовать собственную кулинарную передачу. Издала недавно книгу по «мотивам» постов из Сети и предлагает всем желающим насладиться ее воспоминаниями о жизни в России в разных временных периодах почти за 500 рублей. Что ж, может себе позволить: детские годы ее проходили во время войны, в студенческие - помнит Сталина, в постсоветские застала войну на Украине. Весомый багаж!

- На бумажный вариант подписались уже около 30 человек, - говорит «Комсомольской правде» ее дочь Татьяна. - Есть еще электронная альтернатива.

Первый экземпляр Валентина Алексеевна отправила российскому президенту. Подарок пожилого автора без внимания в администрации Владимира Путина не оставили, прислав в ответ благодарственное письмо (фото есть).

Но продуктивность бабы Вали этим не ограничивается. В свои 86 она прославилась еще и тем, что организовала «помидорный» марафон в другой популярной сети - WhatsApp.

- Мы высылали всем желающим семена моего любимого сорта Крон Принц, - рассказывает сама интернет-бабушка, - а они должны были вырастить небывалый урожай. Была даже одна участница из Франции. Правда, чем закончился ее марафон, пока не знаем.

Полевой хирург по-прежнему в строю

95-летний ветеран Великой Отечественной войны из Славянска-на-Кубани, военный хирург Федор Коваль как всегда полон жизненной энергии. И даже настолько, что собирается снова сесть на прием в городскую поликлинику.

- А что делать? Там нужен специалист, не хватает хирургов, - продолжает убежденный трудоголик. - Сейчас я в отпуске, а выйду, буду принимать пациентов в больнице три часа в день. Другие три часа работать с призывниками в военкомате.

Федор Данилович отдал медицине 72 года, за это время провел больше 30 000 операций.

Федор Данилович отдал медицине 72 года, за это время провел больше 30 000 операций.

Федор Данилович говорит, что настолько привык работать, что, кажется, стоит только «сойти с рельсов», и жизнь остановится.

- Мне необходимо находиться среди людей. Я работаю не столько из-за зарплаты, сколько ради общения. Жизненно важно приносить людям пользу. В этом, по-моему, секрет долголетия! - говорит Федор Данилович.

Медицине он отдал 72 года, за это время провел больше 30 000 операций.

- Последнюю полостную в хирургическом отделении больницы я сделал, когда мне уже далеко за 80 было, - улыбается подполковник медслужбы в отставке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ветеран из Новороссийска ходит на работу уже 88 лет

Один из старейших работающих пенсионеров России живет в Новороссийске. Виталий Андреевич Лесик, которому скоро исполнится 101 год, трудится во Дворце творчества детей и молодежи имени Н. И. Сипягина.

Первое место работы - колхоз, в который Виталий Андреевич пришел в 12 лет, было это в 1930 году! Во время войны в составе дивизиона бронепоездов сопровождал генералиссимуса Иосифа Сталина до Баку, откуда тот направился на Тегеранскую конференцию.

С 1957 года в звании капитан-лейтенанта прибыл в Новороссийск, где продолжает работать до сегодняшнего дня. Делом всей его жизни стал Пост номер один, который он сам создал в 1975 году. Несмотря на почтенный возраст, он с удовольствием продолжает работать с детьми и преподает в классе юных моряков.

Виталий Лесик - живая легенда города-героя.

Виталий Лесик - живая легенда города-героя.

- Каждый день встаю в шесть утра, хожу на море и плаваю, - рассказывает ветеран. - Врачи, правда, советовали на диету сесть, но я только рукой махнул. Главное, есть побольше натуральных продуктов и в меру.

В сентябре почетный житель Новороссийска получил еще одну награду - медаль Героя труда Кубани.

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