Рыжий из «Иванушек» показал свою сочинскую квартиру, где провел все детство
Солист популярной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов побывал в родном Сочи. Нужды останавливаться в отеле у известного исполнителя нет. Из аэропорта он сразу же отправился в свою квартиру.
Юные Юля и Андрей с отцом Генрихом.
Его жилье находится в блочном пятиэтажном доме на улице Дагомысской. Здесь он провел свои школьные годы, начинал певческую карьеру. Вернувшись в родной дом, на Андрея Григорьева-Аполлонова нахлынула ностальгия, потому для поклонников он провел видеоэкскурсию.
Певец показал несколько комнат своей квартиры. По его словам, ремонта здесь не было уже 40 лет, а потому фанаты смогли увидеть, в каких условиях жил рыжий из «Иванушек».
Квартира выглядит небогато - типичный интерьер 90-х годов с классическими атрибутами того времени: ковер на стене, плакаты знаменитостей, старые советские игрушки.
В комнате, где жил Андрей, по-прежнему стоит стол, за которым он учил уроки, и даже телевизор.
Как оказалось, сейчас певец хочет отреставрировать свою «квартиру-музей», после чего планирует сдавать жилье в аренду. Правда, эту идею многие фанаты не оценили. Поклонники даже начали отговаривать певца от этой затеи.
- Нельзя сдавать квартиру, в ней столько истории и памяти. Лучше в ней сделать ремонт и оставить ее как музей семьи Андрея Григорьева-Аполлонова, - написал один из пользователей в соцсети.
Некоторые подписчики предложили певцу и вовсе устроить аукцион, на котором он мог бы продать старые вещи. О том, что решил исполнитель, пока неизвестно. Андрей Григорьев-Аполлонов отправился в свой очередной гастрольный тур.
Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»