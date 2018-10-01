Рыжий из «Иванушек» показал свою сочинскую квартиру, где провел все детство

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-01T10:36:26+03:00

В этом доме Андрей Григорьев-Аполлонов прожил все детство.

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Солист популярной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов побывал в родном Сочи. Нужды останавливаться в отеле у известного исполнителя нет. Из аэропорта он сразу же отправился в свою квартиру.

Юные Юля и Андрей с отцом Генрихом.

Его жилье находится в блочном пятиэтажном доме на улице Дагомысской. Здесь он провел свои школьные годы, начинал певческую карьеру. Вернувшись в родной дом, на Андрея Григорьева-Аполлонова нахлынула ностальгия, потому для поклонников он провел видеоэкскурсию.

apollonov_ag Как шутят мои сочинские друзья,это музей-квартира Апполонова). Прожил в ней всё детство и юность,до 20 лет. Пора делать ремонт! Авось пригодится. #сочи #детство

Певец показал несколько комнат своей квартиры. По его словам, ремонта здесь не было уже 40 лет, а потому фанаты смогли увидеть, в каких условиях жил рыжий из «Иванушек».

Квартира выглядит небогато - типичный интерьер 90-х годов с классическими атрибутами того времени: ковер на стене, плакаты знаменитостей, старые советские игрушки.

apollonov_ag Квартира-музей)! Экскурсия продолжается! #сочи #детство Сестричка мне шила штаны на этой машинке!)

В комнате, где жил Андрей, по-прежнему стоит стол, за которым он учил уроки, и даже телевизор.

apollonov_ag Моя тетрадка из пед. училища! #граффити #студент #педулище

Как оказалось, сейчас певец хочет отреставрировать свою «квартиру-музей», после чего планирует сдавать жилье в аренду. Правда, эту идею многие фанаты не оценили. Поклонники даже начали отговаривать певца от этой затеи.

apollonov_ag Мог стать учителем,да не вышло(. #всечтонеделаетсявсеклучшему #сочи #юность #студент #григорьевапполонов

- Нельзя сдавать квартиру, в ней столько истории и памяти. Лучше в ней сделать ремонт и оставить ее как музей семьи Андрея Григорьева-Аполлонова, - написал один из пользователей в соцсети.

Некоторые подписчики предложили певцу и вовсе устроить аукцион, на котором он мог бы продать старые вещи. О том, что решил исполнитель, пока неизвестно. Андрей Григорьев-Аполлонов отправился в свой очередной гастрольный тур.