Школы Адыгеи получат в дар экземпляры нового трехтомника «Письма с фронта»

28 Сент. 16:42 2018-10-01T10:31:34+03:00

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Сегодня в Доме правительства РА Глава РА Мурат Кумпилов принял генерал-лейтенанта милиции в отставке, доктора юридических наук, профессора Кубанского государственного аграрного университета, Героя труда Кубани Александра Сапрунова, который родился в Адыгее и многое сделал для обеспечения правопорядка и безопасности нашего региона.

Мурат Кумпилов отметил большие профессиональные заслуги Александра Сапрунова, его высокий авторитет среди коллег и в обществе. Глава республики также поблагодарил генерала за постоянное внимание к Адыгее, вклад в патриотическое воспитание населения.

Очередным шагом в этом направлении стал и данный визит на малую родину Александра Сапрунова, который привез для школьников 160 экземпляров нового трехтомника «Письма с фронта». Книга была издана в Краснодаре, её выпуск приурочен к 75-летию освобождения Адыгеи и Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

В трёхтомнике собраны воспоминания о войне, очерки, фронтовые дневники, статьи, документы, письма, стихи, фотографии фронтовиков из семейных архивов. В их числе - и документы о жителях Адыгеи, сражавшихся за освобождение Родины от фашистов.

Напомним, с начала войны на защиту Отечества вместе с миллионами сограждан встали более 80-ти тысяч жителей Адыгеи. Более 30-ти тысяч из них не вернулись с полей сражений. В республике гордятся земляками, которые навеки вписали свои имена в славную летопись Адыгеи и России. Среди них и Герои Советского Союза - Хусен Андрухаев, Кимчерий Бжигаков, Пётр Гредин, Андрей Данькин, Дмитрий Зюзин, Алий Кошев, Федор Купин, Даут Нехай, Александр Важинский, Абубачир Чуц и другие.

«Мужество, героизм, самоотверженность на фронтах Великой Отечественной войны моих земляков отмечены высокими наградами. Уникальные документы, рассказывающие о подвиге жителей Адыгеи, хранятся в семьях, музеях. Приятно, что на нашу просьбу передать эти уникальные публикации откликнулись многие, и получилась уникальная летопись героизма защитников Отечества в битве с фашизмом», - отметил Александр Сапрунов.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне, решающем вкладе в победу советского народа.

Фото: пресс-служба администрации Республики Адыгея

«Высокий патриотический дух и беззаветная любовь к своей родине помогли нашему народу отстоят Победу. Память о подвиге Поколения Победителей нужно пронести через поколения. В этом плане воспитательное значение книги «Письма с фронта» невозможно переоценить. Здесь собраны свидетельства очевидцев, они правдиво раскрывают подвиг нашего народа, несут большой патриотический заряд», - сказал Мурат Кумпилов.

В ближайшее время сборники передадут во все школьные библиотеки.