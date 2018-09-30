Глава Адыгеи встретился с участниками пресс-тура

30 Сент. 11:04 2018-10-01T11:17:20+03:00

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В диалоге приняли участие: секретарь союза журналистов России Роман Серебряный, заместитель руководителя администрации главы РА и кабинета министров РА Хамид Мешлок, председатель профильного комитета РА Аскер Шхалахов, председатель Адыгейского республиканского отделения «Союза журналистов РФ» Абрег Бзегежев, около 50 журналистов федеральных, региональных и муниципальных СМИ.

Открывая встречу, Мурат Кумпилов отметил значимость работы СМИ в формировании общественного мнения и подчеркнул, что объективные журналистские материалы позволяют власти наладить тесный диалог с обществом, оценить реальные итоги своей работы.

- Средства массовой информации всегда являлись важнейшим индикатором самых разных процессов - в экономике, политике, социальной сфере. У нас в республике много информационных поводов. Нам есть что показать и чем гордиться. О нас нужно рассказывать, и здесь мы очень рассчитываем на профессионализм и эффективность журналистов. Выбранный формат пресс-тура позволяет познакомиться с регионом, чтобы увиденное передать своим зрителям, слушателям и читателям, - обратился к участникам пресс-тура Мурат Кумпилов.

Секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный поблагодарил главу республики за прием, за конструктивное взаимодействие со СМИ и сообщил о теме семинара, который он проведет для журналистов региона. В частности, мастер-класс будет посвящен продвижению информации в интернете.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- В прошлом году мы продуктивно поработали на подобной информационной площадке в Адыгее, получили немало интересных инфоповодов, в том числе и об адыгейском сыре. Эта информация о знаменитом национальном бренде получила большой резонанс в СМИ, а также включена в курс моих лекций. Считаю, сегодня нужно уметь правильно писать о позитивных делах. Это требует от журналиста большего труда и таланта, чем для подготовки критических материалов, - сказал Роман Серебряный.

В ходе встречи поднимался широкий круг тем. Журналисты интересовались текущими задачами и перспективой развития Адыгеи. Отвечая на вопросы, Мурат Кумпилов озвучил основные показатели и достижения региона в различных сферах жизни.

- Сегодня в Адыгее наблюдается рост экономики, увеличение собственных доходов бюджета. Основная часть расходов направлена на выполнение социальных обязательств. Много средств мы вкладываем в развитие образования, культуры, спортивной инфраструктуры. Занимаемся вопросами строительства новых школ и детских садов, ремонта сельских домов культуры. Многое делаем в сфере здравоохранения: идет строительство диагностического центра, новых больниц и поликлиник. Не упускаем из внимания и качество предоставления медицинских услуг. Рассчитываем на дальнейшее развитие инвестиционной привлекательности региона. Для этого используем все преимущества республики, в том числе и удобное географическое положение, – рассказал журналистам Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что сегодня активно развиваются территории, находящиеся вблизи Краснодара. Однако серьезное внимание уделяется каждому муниципальному образованию, где республиканская власть создает условия для конкуренции, берет на себя реализацию затратных проектов.

К примеру, в настоящее время идет строительство магистрального водовода, который позволит значительно улучшить водоснабжение Майкопа и Майкопского района. Решается вопрос по реконструкции очистных сооружений Яблоновского, Энема, республиканской столицы. Значительные средства выделяются на ремонт дорог, строительство развязок, благоустройство дворовых и общественных территорий. При этом, подчеркнул глава РА, важным условием является вовлечение населения в созидательные процессы.

Мурат Кумпилов также ответил на вопросы о развитии реального сектора экономики, рассказал о проектах в сельском хозяйстве, молодежной сфере, туризме. Глава республики подчеркнул, что Адыгея является регионом с богатым туристским потенциалом. Благодаря созданию обеспечивающей инфраструктуры, увеличилось число объектов отдыха, ежегодно растет турпоток. Широкий спектр предлагаемых видов отдыха позволяет развивать всесезонный туризм. Перспективы региона связаны с созданием горнолыжного курорта. Этот вопрос прорабатывается совместно с Ростуризмом. Республика рассчитывает и на дальнейшее участие в федеральной программе, чтобы продолжить развитие инфраструктуры в горной местности. Ставка делается также на событийный, этнографический, гастрономический туризм, который может привлекать отдыхающих не только в горную часть региона.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Крепкой основой для дальнейшего планомерного развития Адыгеи Мурат Кумпилов назвал межнациональное согласие и стабильную общественно-политическую обстановку.

«В числе наших преимуществ - мирный межнациональный и межконфессиональный диалог, который уже много лет поддерживается в нашей многонациональной республике. За этими достижениями стоит большой каждодневный труд уровней власти и общественных институтов», - подчеркнул Глава РА.

В продолжение разговора Мурат Кумпилов сделал акцент на том, что руководство Адыгеи открыто для средств массовой информации и готово к конструктивному взаимодействию. Глава РА также призвал журналистов искать новые форматы освещения событий, актуальных тем, волнующих жителей республики. Со своей стороны органы власти региона готовы к дальнейшему сотрудничеству, предоставлению интересных информационных поводов.

В заключение участники встречи сделали совместное фото. Далее в рамках пресс-тура для журналистов состоялся семинар. Предусмотрена поездка на молкомбинат «Адыгейский», на чайные плантации Адыгейского филиала Всероссийского НИИ цветоводства и субтропических культур. Также в двухдневную программу входит знакомство культурой и историей республики. Для этого организовано посещение Национального музея РА.