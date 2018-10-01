Мурат Кумпилов посетил Абхазию

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-01T11:24:25+03:00

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В рамках официального визита, приуроченного к 25-летию Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов и 10-летию со дня провозглашения Независимости страны, сегодня делегация Адыгеи под руководством главы республики Мурата Кумпилова посетила столицу Абхазии - город Сухум.

В числе официальных лиц республики – председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, министр культуры РА Юрий Аутлев и член общественной палаты России, писатель Исхак Машбаш.

Адыгею на мероприятиях также представляли руководство и члены «Союза абхазских добровольцев» РА.

В селе Нижняя Эшера глава республики Мурат Кумпилов вместе с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым возложил цветы к мемориалу первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе. Память выдающегося государственного деятеля в этот день почтили многочисленные правительственные и общественные делегации.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В Сухуме участники торжественных мероприятий также возложили цветы к мемориалу в парке боевой славы, возведенному в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

От имени многонационального народа Адыгеи и себя лично Мурат Кумпилов поздравил Рауля Хаджимбу и всех жителей Абхазии с праздником. Глава республики отметил, что рад снова побывать на абхазской земле и принять участие в торжествах.

- Сегодняшний праздник – это повод вспомнить всех, кто положил начало новой истории Абхазии: тех, кто отстаивал ее независимость и делал первые политические шаги на пути построения нового свободного государства. Мы настроены на расширение нашего сотрудничества и осуществление взаимовыгодных проектов, - сказал Мурат Кумпилов в общении с Раулем Хаджимбой.

Президент Абхазии поблагодарил главу Адыгеи и делегацию республики за участие в памятных для абхазского народа мероприятиях. Было отмечено, что здесь помнят добровольцев из братской Адыгеи, которые ценой своей жизни добыли свободу и независимость Абхазии.