Глава Адыгеи встретился с генеральным директором Государственного музея Востока

28 Сент. 17:53 2018-10-01T13:38:10+03:00

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Участие Северкавказского филиала Государственного музея искусств народов Востока в культурной и общественной жизни республики, духовно-нравственное воспитание молодёжи – эти и другие темы обсудили в ходе рабочей встречи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор Государственного музея Востока Александр Седов.

К беседе также присоединились премьер-министр РА Александр Наролин и директор Северкавказского филиала музея Востока Нафисет Кушу.

Открывая встречу, Глава республики подчеркнул, что филиал музея в Майкопе играет значимую роль в жизни республики – не только в качестве выставочной площадки, но и как инициатор и участник многих общественно значимых мероприятий.

«Я считаю, что культурный, просвещённый человек своей жизненной позицией показывает пример окружающим людям, вовлекает их в позитивные процессы. Именно такими качествами обладает Нафисет Кушу, благодаря которой работа филиала музея Востока поднялась на новый уровень. Со своей стороны мы намерены продолжать поддержку этой деятельности: в России много народов и культур, знакомство с которыми обогащает наших жителей новыми знаниями, идеями. И эта работа очень важна для общества», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что руководство республики намерено расширять сотрудничество с музеем. Так, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях дети будут приезжать в филиал с экскурсиями. Кроме того, регион богат археологическими объектами, в изучении и сохранении которых большую помощь могут оказать сотрудники музея.

В свою очередь Александр Седов поблагодарил Мурата Кумпилова за внимание к деятельности филиала и его поддержку и выразил готовность расширять сложившееся плодотворное сотрудничество.

«В последние годы мы сделали заметные шаги по активизации работы филиала, в том числе возобновили регулярные выставки экспонатов из московских фондов. Мы очень ценим сотрудничество с Адыгеей - регионом, с которым нас связывают многолетние тёплые человеческие, творческие и научные отношения. Именно здесь экспедиция музея Востока под руководством профессора Александра Лескова сделала открытие мирового значения: ритон из ульского кургана сегодня стал символом нашего музея. И наши специалисты продолжают сотрудничать с республикой», - сообщил генеральный директор Государственного музея Востока.

В рамках встречи также обсуждались вопросы сохранения и развития народных промыслов, организации выставок мастеров Адыгеи, развития этнотуризма, создания каталога имеющихся в филиале редкостей.

В заключение Александр Седов пригласил Главу РА на празднование 100-летия музея Востока в Москве и подарил изданный к юбилею каталог «100 шедевров Музея Востока».