В Адыгее туристы у водопада встретили йети

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-01T13:47:12+03:00

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В Сети появились сообщения об очередном появлении йети в горах Адыгеи. Видео, снятое еще в июле, обрело популярность только сейчас.

- С друзьями увидели какое-то существо в районе водопадов Руфабго. Так и не поняли, что это было или кто, так как плохо было видно, - говорит автор съемки Андрей.

На видео молодые люди купаются у водопада, как вдруг сверху появляется неизвестное существо, которое обращает на себя внимание отдыхающих.

Непонятное существо Снежный человек Йети Бигфут Сасквоч Yeti Bigfoot Sasquatch.С друзьями увидели какое-то существо в районе водопадов Руфабго (Адыгея). Так и не поняли, что это было или кто, так как плохо было видно. Как вы думаете, на что или на кого похоже это существо?

- Кто там наверху? Смотрите, за камнем! Снимите на камеру! Кто это? – на записи слышны возгласы туристов.

Неизвестное животное появляется за камнем, откуда его видно лишь частично. Оно шевелится, но не спешит уходить.

- Может быть это сокол? Или шакал? – гадают люди.

Определить, кто же это был на самом деле так и не получилось. Съемке мешало расстояние до «йети» и солнце, которое светило в камеру. Некоторые предполагают, что это лишь рекламный трюк, чтобы заманить на водопады туристов, другие убеждены, что в тех краях действительно живут йети.

Мы показали загадочное видео исследователям объединения «Космопоиск», которое специализируется на малоизученных и аномальных явлениях.

- К сожалению, это точно не йети. Может быть, крупная птица или маленький зверь, например, енотовидная собака, но никак не снежный или лесной человек, - посовещавшись, развеяли все сомнения скептики «Космопоиска».

Это далеко не первое появление «йети» в горах Адыгеи. Зимой 2015 года появился ролик с мохнатым существом, бегающим по сугробам, которое оставляло огромные следы на снегу.

Официальные источники тогда отнеслись к этой записи с юмором. Говорят, что подобного рода розыгрыши происходят регулярно на протяжении последних 20 лет. О появлении йети пишут в студенческих газетах, чтобы спровоцировать обсуждение «горячей темы». Для этого молодые люди готовы наряжаться в костюм снежного человека и бегать по лесу.

Была ли новая съемка инсценировкой или же в кадре оказалось животное, достоверно узнать вряд ли получится.

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