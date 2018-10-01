Двое кубанцев взяли «серебро» на чемпионате Европы EuroSkills 2018

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-01T16:44:27+03:00

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В Будапеште отгремели соревнования по профессиональному мастерству EuroSkills 2018. В чемпионате участвовали 600 конкурсантов из 29 стран Европы.

- И впервые Россия заняла первое место, причем не только в балльном, но и в медальном зачете, завоевав наибольшее количество золотых наград среди всех стран-участниц, - рассказали в администрации края. - Конкурсанты получили девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и 10 медальонов за профессионализм.

Заветное серебро завоевали и двое кубанцев - 21-летняя швея Эвелина Алтунян и 23-летний столяр Виталий Бондаренко. С тем, что у этих ребят золотые руки, теперь точно никто не поспорит. Тем более что за победу они боролись не один год.

Эвелина Алтунян:

Соперница заболела и освободила место

- В 2016-м я даже не подозревала, что выиграю хотя бы отборочный чемпионат в техникуме. Тогда заняла третье место и была исключена. Неделю я плакала в подушку и думала, какая же я криворукая, не могла сшить лучше и занять первое место! - вспоминает Эвелина. - Примерно через месяц одна из девочек отказалась участвовать - заболела. Это был мой второй шанс, которым я воспользовалась, и оказалась в сборной России.

В Будапеште Эвелина Алтунян боролась за первое место в номинации «Технологии моды». Выпускница Краснодарского политехнического техникума вместе с напарницей из Хабаровска должна была разработать и сшить плащ за 13 часов, отдельно к нему нужно было создать аксессуар. Девчонки придумали дождевик в виде кепки, который дополнительно скрывает плечи. За него и получили серебро чемпионата.

evelina_797 Это серебро . #euroskills2018 #worldskillsrussia Мы первые в медальном зачете Мы первые в общекомандном зачете Впервые в истории Мы чемпионы Европы

Эвелина держит в руках иголку с самого детства.

- Нашла как-то у бабушки машинку старую и думаю: дай попробую сшить себе что-нибудь. Естественно, как это делается, - не знала, но тем не менее, платья и кофточки себе шила. И даже носила, - рассказывает Эвелина.

Отучившись в техникуме, девушка поступила в Казанский научно-исследовательский институт, где продолжает постигать тонкости дизайна одежды. Сейчас она одевает всю свою семью, а если есть время, то шьет и на заказ. В будущем она мечтает открыть небольшое производство.

Виталий Бондаренко:

Вырубил окно победы

Свою фирму хочет открыть и 23-летний Виталий Бондаренко. Он выступал от Кубани в номинации «Столярное дело». В 2017-м парень завоевал медаль за профессиональное мастерство в WorldSkills. Пробиться на мировой чемпионат он мечтает и в этом году.

Первый шаг на пути к цели он уже сделал - на EuroSkills 2018 взял серебро. Его конкурсная работа - деревянное резное окно. Инструменты, которые предоставляют участникам организаторы, играют далеко не главную роль. На чемпионате важно умение. И Виталий, несмотря на большую конкуренцию, сумел быстрее и качественнее выполнить задание. Вот кому точно можно доверить любую работу по дому.

vitalyabondarenko Последняя тренировка перед чемпионатом Европы подошла к концу! Осталась неделя ...

Сейчас умелец изучает технологии лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств в Воронеже, параллельно парень получает второе образование в колледже.

- А пока я хочу быть тренером WorldSkills. Мне хотелось бы рассказывать о том, что это такое и почему рабочие профессии сейчас так востребованы, - говорит Виталий Бондаренко.

Ребята вернулись домой, сейчас они отдыхают. Однако не за горами новые тренировки. Виталий и Эвелина теперь будут отстаивать честь российского флага уже на мировом чемпионате WorldSkills, который уже в следующем году пройдет в Казани.