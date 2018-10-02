2018-10-02T08:55:38+03:00
Происшествия

В Сочи экстренно сел Boeing, на борту которого умер британец

Мужчине стало плохо во время полета
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Самолет вылетел из Ханоя в Лондон.Самолет вылетел из Ханоя в Лондон.
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Во вторник, 2 октября, в 05:17 международном аэропорту Сочи. Здесь экстренно приземлился Boeing 787, который выполнял рейс из Ханоя в Лондон.

- Причиной посадки в Сочи стало плохое самочувствие одного из пассажиров, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Базэл Аэро».

На подлете к Сочи командир лайнера доложил о сердечном приступе у пожилого мужчины. Он из Великобритании.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту города-курорта. Однако поднявшиеся на борт медики помочь пассажиру помочь не успели - смерть наступила еще до приземления.

- После небольшой задержки пассажиров на том же самолете отправили в Лондон, - добавляют «КП» - Кубань» в пресс-службе «Базэл Аэро».

Напомним, ранее экстренную посадку в аэропорту Краснодара совершил самолет со 176 пассажирами на борту. Boeing авиакомпании "ЮТэйр" летел из Сочи в Москву.

По предварительной информации, у самолета были неполадки с шасси. В результате экстренной посадки, к счастью, никто не пострадал.

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