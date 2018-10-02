2018-10-02T10:33:22+03:00
Происшествия

По Краснодару из-за сжигания рисовой соломы распространился смог

Пожар в Адыгее находится под контролем спасателей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: vk.com/dobrofireФото: vk.com/dobrofire
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Накануне краснодарцы заметили дымку, напоминающую туман. Смог накрыл практически весь город - его наблюдали в Центральном, Комсомольском, Юбилейном и Славянском микрорайонах. Чуть позже люди почувствовали запах дыма и тут же забили тревогу.

- Что происходит? Что горит так сильно? - спрашивали краснодарцы друг у друга.

Одни предполагали, что дым появился из-за сжигания листвы, другие уверяли, что всему виной лесные пожары.

Фото: vk.com/typical_krd

Фото: vk.com/typical_krd

Как выяснилось, причина смога - масштабное сжигание рисовой соломы, которая стала непригодна для использования в животноводстве. Возгорание зафиксировали в Тахтамукайском районе Адыгеи, расположенном южнее Краснодара, в Северском и Красноармейском районах.

- Беспокоиться не стоит, пожарные планово выжигают рисовые чеки каждый год. Огонь всегда находится под контролем спасатели, так что угрозы жизни нет, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Республике Адыгея.

Утром видимость улучшилась, запах дыма в воздухе почти неуловим. По словам спасателей, опасности никакой нет.

ВАЖНО!

Если вы видите явное нарушение при выжигании соломы или ваш населенный пункт окутал сильный смог, звоните по телефонам доверия: 8 (861) 268-64-40 (ГУ МЧС по Краснодарскому краю), 8 (8772) 56-80-78 (ГУ МЧС по Республике Адыгея).

Выжигания могут продлиться до конца ноября 2018 года.

Добровольные пожарные Кубани советуют не открывать окна, использовать марлевые повязки или одноразовые маски с клапаном выдоха при сильном задымлении.

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