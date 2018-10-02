2018-10-02T11:24:29+03:00
Спорт

Краснодар – Севилья 4 октября 2018: Прогноз на матч 2 тура Лиги Европы

Прогноз на матч 2 тура Лиги Европы Краснодар - Севилья. Встреча состоится 4 октября 2018 года в 22:00 на стадионе «Краснодар»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
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Один из самых интересных матчей осени для Краснодара состоится в четверг 4 октября. На домашнем стадионе “Краснодар” принимает испанскую “Севилью”.

Визит самого титулованного клуба Лиги Европы, который выигрывал трофей пять раз, большое событие для города. Соперники никогда ранее не встречались, а исход этой встречи может оказаться ключевым в борьбе за лидирующую позицию в группе J.

В первом туре “Севилья” на домашней арене разгромила бельгийский ”Стандард” со счетом 5:1, а “Краснодар” добыл непростую победу на выезде над турецким “Акхисаром” - 1:0. Таким образом, соперники занимают первое и второе места в своей группе Лиги Европы.

“Краснодар” подходит к встрече с “Севильей”, выдав 6 побед подряд с общей разницей мячей 15:1. Это лучший игровой месяц в истории “быков”. Однако и испанской команде есть чем похвастаться перед визитом в Россию: 4 выигрыша кряду и 3 из них крупных в активе подопечных Пабло Мачина при 17 забитых и 4 пропущенных мячах. В эту статистику попал впечатляющий разгром мадридского “Реала” со счетом 3:0.

Учитывая потрясающую игровую форму обеих команд, предсказать исход матча “Краснодар” - “Севилья” довольно сложно. Очень высока вероятность, что в этой встрече зрители увидят много голов. Поэтому можно брать “верх” в этой встрече. При домашней поддержке "горожане" имеют хорошие шансы набрать очки в игре с именитым соперником.

Наиболее вероятный исход матча – результативная ничья, более 2,5 забитых мячей. Прогноз «КП» на матч 2 тура Лиги Европы “Краснодар” - “Севилья” результативная ничья со счетом 2:2.

Букмекеры считают испанскую команду фаворитом встречи. Коэффициент на победу “Севильи” - 2,3, на победу “Краснодара” - 3,1, на ничью - 3,4.

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