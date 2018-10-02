2018-10-02T12:20:54+03:00
Общество

В Сочи пограничники спасли с тонущего катера капитана из Беларуси, а потом его арестовали

Нарушители пытались скрыться
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ПУ ФСБ по Краснодарскому краюФото: ПУ ФСБ по Краснодарскому краю
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Все произошло в городе-курорте. Капитан катера и его владелец вышли в море из порта Геленджика. Вот только пограничные органы предупредить об этом забыли, тем самым нарушив правила.

Они неслись по водной глади со скоростью 24 морских узлов (это порядка 45 километров в час - Авт.) в сторону Сочи.

- Радиотехнические посты береговых пограничных подразделений постоянно фиксировали точные координаты судна, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Пограничном Управлении ФСБ России по Краснодарскому краю. - При этом все попытки уточнить принадлежность и маршрут следования судна оставались без ответа. Связаться с ними по радио было невозможно.

Тогда пограничники подключили своих товарищей из береговой охраны. Тут-то и началось самое интересное. Наперерез правонарушителю направился сторожевой катер. В районе поселка Лоо он отсек ему движение и стал конвоировать в порт.

Внезапно судно стало идти ко дну. Тогда моряки организовали спасательную операцию и буквально вытащили из воды терпящих бедствие.

- Уже на берегу выяснилось, что капитан судна - гражданин Беларуси, - говорят в Пограничном Управлении ФСБ России по Краснодарскому краю. - На мужчину составили протокол об административном правонарушении за неповиновение законному требованию пограничников.

Мировой суд Лазаревского района признал виновным капитана. Его арестовали на 10 суток.

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