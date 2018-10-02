В Краснодар возвращаются ярмарки выходного дня
Изнуряющее лето, когда ряды покупателей редели из-за жары, а фрукты и овощи чахли на глазах, закончилось. А значит, в Краснодар возвращаются ярмарки выходного дня. Теперь каждую субботу, с 8.00 до 15.00, горожане могут закупиться кубанскими разносолами.
АДРЕСА ЯРМАРОК В КРАСНОДАРЕ
Итак, расположатся ярмарки по адресам:
ул. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);
проспект Чекистов, 9;
Восточно-Кругликовская, 26;
Атарбекова, 1;
Героя Яцкова, 11;
Дзержинского, 213;
Уральская, 168;
Невкипелова, 31;
поселок Пашковский,
ул. им. Евдокии Бершанской, 117;
хутор Ленина,
ул. Огородная, 62;
Одесская, 48 – ул. Коммунаров.
Напомним, летний перерыв был вынужденным. Торговать продолжали только несколько точек. Но их ассортимент был сильно ограничен. Летом здесь можно приобрести только овощи, фрукты и мед. Молочные продукты и мясо из-за жары продавать нельзя.
ЧЬЯ ПРОДУКЦИЯ НА ПРИЛАВКАХ
На ярмарках свой товар представляют обычно предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства. Главное требование к продавцу - кубанская прописка.
- Мы следим за тем, чтобы жители города покупали продукцию, произведенную и переработанную в Краснодарском крае. Перекупщикам на ярмарки выходного дня вход закрыт, - добавляют в управлении сельского хозяйства администрации Краснодара. - Места мы предоставляем бесплатно при наличии свободных.
Для того чтобы иметь возможность выставить на продажу продукты собственного производства, сперва нужно прийти с паспортом в администрацию города в управление сельского хозяйства. Там аграриям предложат написать заявление участника. Ну а далее вашу продукцию проверит выездная ветеринарно-санитарная лаборатория.