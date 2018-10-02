СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-02T14:42:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Изнуряющее лето, когда ряды покупателей редели из-за жары, а фрукты и овощи чахли на глазах, закончилось. А значит, в Краснодар возвращаются ярмарки выходного дня. Теперь каждую субботу, с 8.00 до 15.00, горожане могут закупиться кубанскими разносолами.

АДРЕСА ЯРМАРОК В КРАСНОДАРЕ

Итак, расположатся ярмарки по адресам:

ул. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);

проспект Чекистов, 9;

Восточно-Кругликовская, 26;

Атарбекова, 1;

Героя Яцкова, 11;

Дзержинского, 213;

Уральская, 168;

Невкипелова, 31;

поселок Пашковский,

ул. им. Евдокии Бершанской, 117;

хутор Ленина,

ул. Огородная, 62;

Одесская, 48 – ул. Коммунаров.

Напомним, летний перерыв был вынужденным. Торговать продолжали только несколько точек. Но их ассортимент был сильно ограничен. Летом здесь можно приобрести только овощи, фрукты и мед. Молочные продукты и мясо из-за жары продавать нельзя.

ЧЬЯ ПРОДУКЦИЯ НА ПРИЛАВКАХ

На ярмарках свой товар представляют обычно предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства. Главное требование к продавцу - кубанская прописка.

- Мы следим за тем, чтобы жители города покупали продукцию, произведенную и переработанную в Краснодарском крае. Перекупщикам на ярмарки выходного дня вход закрыт, - добавляют в управлении сельского хозяйства администрации Краснодара. - Места мы предоставляем бесплатно при наличии свободных.

Для того чтобы иметь возможность выставить на продажу продукты собственного производства, сперва нужно прийти с паспортом в администрацию города в управление сельского хозяйства. Там аграриям предложат написать заявление участника. Ну а далее вашу продукцию проверит выездная ветеринарно-санитарная лаборатория.